Agnieszka Łyczakowska-Janik i Wojtek Janik to jedna z najpopularniejszych par "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Uczestnicy miłosnego eksperymentu są już razem od ponad dwóch lat, a niebawem przywitają na świecie swoje pierwsze dziecko. Fani pary nie mogą się nadziwić, jak przyszła mama kwitnie w ciąży, a wielu zwróciło uwagę na to, że Agnieszka jest coraz chudsza. Co więcej, ukochana Wojtka wcale nie zaprzecza, co więcej, zdradziła swój sposób na zrzucenie wagi w ciąży!

Agnieszka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" jest na diecie w ciąży?!

Kiedy Agnieszka i Wojtek zdradzili, że spodziewają się dziecka, fani pary ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" natychmiast pośpieszyli z gratulacjami. Co więcej, wielką nowiną przyszli rodzice postanowili podzielić się, siedząc na kanapach "Dzień Dobry TVN", a w równie wyjątkowy sposób zdradzili płeć dziecka. Już wiadomo, że za kilka miesięcy w rodzinie Agnieszki i Wojtka pojawi się córeczka, a uczestniczka miłosnego eksperymentu nie ukrywa, że rodzicielstwo będzie dla nich prawdziwym egzaminem. Uwielbiane małżeństwo nie może doczekać się, aż dziewczynka pojawi się na świecie, a internauci uwielbiają obserwować powiększający się brzuszek Agnieszki. Wielu jednak zwróciło uwagę na to, że przyszła mama bardzo schudła, co było widać szczególnie na ostatnim zdjęciu, na którym pokazała się razem z ukochanym i swoimi rodzicami.

Pani ciągle chudnie? Buzia taka szczuplutka 😍 - napisała internautka.

Agnieszka Łyczakowska-Janik natychmiast odpowiedziała na komentarz internautki, nie ukrywając, że ta ma rację. Uczestniczka czwartej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" przyznała, że waży mniej niż zanim zaszła w ciążę:

narazie jestem chudsza niż przed ciążą :)

Szybko okazało się, że forma Agnieszki interesuje o wiele większe grono jej fanek i kiedy kolejne z obserwatorek zapytała swoją ulubienicę o to, w którym jest miesiącu i jak to robi, że chudnie w ciąży, przyszła mama postanowiła zdradzić swój sekret.

nie jem cukru, pszenicy, jem co 3h, dużo ruchu :) i nie mam zachcianek - wyznała Agnieszka.

Jak widać przyszła mama bardzo dba o swoje zdrowie i zdrowie swojego maluszka. Brawo! Musimy przyznać, że Agnieszka wygląda rewelacyjnie i wręcz promienieje, choć uczestniczka "Ślubu do pierwszego wejrzenia" nie ukrywała również, że w ciąży miała również gorszy czas.

W niedzielę 19 września Agnieszka i Wojtek po raz kolejny odwiedzili studio "Dzień Dobry TVN". Uczestnicy "Ślubu od pierwszego wejrzenia" poruszyli widzów wspominając dzień swojego ślubu. Oboje przyznali, że towarzyszyły im wtedy ogromne emocje.

- Ekscytacja, szczęście, radość, znak zapytania, strach. U mnie było więcej tych pozytywnych niż negatywnych. Nie wyobrażałam sobie Wojtka ani nie oczekiwałam nikogo. Dlatego że wiedziałam, że jeśli nastawię się na wysokiego bruneta, to mogę się rozczarować, więc wolałam nie oczekiwać - mówiła Agnieszka Łyczakowska-Janik. - Powtarzałem sobie, że jak już wstanę, to żebym nie zemdlał - wyznał Wojtek.

Jak widać w przypadku tej dwójki, był to nie tylko ślub od pierwszego wejrzenia, ale i miłość! Co więcej, przyszli rodzice mają w planach również ślub kościelny, a my już nie możemy się doczekać, kiedy zobaczymy zdjęcia z tego wyjątkowego dnia, a także kiedy córeczka zakochanych przyjdzie na świat!