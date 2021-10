Nie tylko utrata kilogramów! Julia ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zachwyciła fanów kolejną zmianą w wyglądzie! Co tym razem? Musicie to zobaczyć!

Julia z 6. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" to skromna, miła, zarażająca optymizmem dziewczyna, którą pokochały tysiące widzów programu. Fani śledzą jej losy nie tylko w telewizji, ale również za pośrednictwem Instagrama. Jak wiadomo, od czasu nagrań 6. edycji eksperymentu minęło już pół roku i sporo mogło się wydarzyć w życiu bohaterki! Ostatnio fani zauważyli, że Julia najprawdopodobniej zgubiła kilka kilogramów, a teraz z kolei pochwaliła się nową fryzurą! Komplementom nie ma końca - fani zgodnie uznają, że to zmiana na duży plus. Jednak, czy to zmiana na stałe? Zobaczcie sami!

Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia": Julia o swoim ślubie: "Ludzie już nas rozwiedli"

"Ślub od pierwszego wejrzenia": Julia zmieniła kolor włosów?

Julia z 6. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" ma za sobą kilka nieudanych związków. Jak sama wspominała przed kamerami, byli partnerzy zawsze wykorzystywali jej dobre serce i fakt, że dla drugiej osoby Julia zawsze była w stanie zrobić wszystko. Jeden z mężczyzn zmanipulował ją nawet do tego stopnia, że pomimo zdrady z jego strony, Julia chodziła z nim i jego kochanką na spacery.

Z tego też względu Julia postanowiła zaufać ekspertom "Ślubu od pierwszego wejrzenia" i to im powierzyła dobór partnera dla siebie. Dziś już wiadomo, że 26-latka została żoną Tomasza, 32-letniego brydżysty z Łodzi. Czy ich związek przetrwał? Tego dowiemy się dopiero za kilka tygodni podczas finału eksperymentu!

Fragment programu "Ślub od pierwszego wejrzenia", Player.pl

Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia": Aneta i Robert przyłapani razem po programie?! Fanka: "Wiem, że wyszło

Fani obserwują poczynania Julii za pośrednictwem Instagrama - to właśnie tam mogą dowiedzieć się, co aktualnie dzieje się w życiu dziewczyny. Ostatnio internauci zauważyli, że uczestniczka 6. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" schudła, a teraz dostrzegli u niej... zmianę koloru włosów! Na głowie Julii pojawił się chłodny, srebrny odcień blondu. Sami spójrzcie, jak wygląda!

Instagram/Julia Gołębiowska

W komentarzach pod postem Julii pojawiło się mnóstwo komplementów. Fani są zgodni, że ten kolor bardzo pasuje do uczestniczki "Ślubu od pierwszego wejrzenia" i dziewczyna wygląda w nim fantastycznie.

- Ekstra! - Oooo zdecydowanie lepszy blondzik 🤍💜 ściskam mocno 😘🤗 - Śliczności ❤️❤️❤️ - Wow, cudna ! - piszą fani.

Jednak, czy to zmiana na stałe? Jak się okazało, Julia nie przefarbowała włosów, a jedynie nałożyła na zdjęcie filtr, który dał taki efekt! Julia postanowiła wyjaśnić to po kilku dniach.

Halo halo, moi drodzy!!!

Śpieszę z wyjaśnieniami - poprzednie zdjęcie zostało dopieszczone filtrem, który zmienił mój kolor włosów na siwy 👩‍🦳

Niezmiennie jestem wierna swojemu jasnemu blondowi, którego nie zmienię przez najbliższy czas😁😁

P.S. Nie sądziłam, że moje włosy będą tak gorącym tematem 😂😂 - napisała Julia.

Wygląda jednak na to, że Julia powinna rozważyć nowy kolor włosów, patrząc na to, jak pozytywny odzew był pod jej wcześniejszym zdjęciem. Nie zmienia to jednak faktu, że Julka i tak wygląda przepięknie! My teraz trzymamy kciuki za szczęśliwy finał eksperymentu, w którym wzięła udział!