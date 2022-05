Agnieszka i Wojtek ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" to para, która wzbudziła ogromną sympatię widzów! Fani eksperymentu wciąż doszukują się dowodów na to, że małżeństwo jest dalej ze sobą. Teraz uczestniczka programu dała widzom nadzieję, że tak właśnie jest! Najnowsze zdjęcie Agnieszki, które 31-latka opatrzyła wymownym wpisem spowodowało, że wielbiciele pary jeszcze bardziej wierzą w szczęśliwe życie małżonków po programie. Czy to jest właśnie znak od Agnieszki, że dalej jest z Wojtkiem? Zobacz także: Łukasz ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" wziął udział w #pillowchallenge. Niechcący zdradził, że jest z Oliwią?! Agnieszka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" dała znak, że dalej jest z Wojtkiem!? Agnieszka i Wojtek od razu przypadli sobie do gustu! Podczas podróży poślubnej spędzali mnóstwo czasu na wspólnych rozmowach i wygląda na to, że ta para szybko znalazła ze sobą wspólny język. Fani programu mocno trzymają za nich kciuki i nie wyobrażają sobie, aby tę dwójkę mogło coś rozdzielić. Jak wiadomo do finału eksperymentu, pozostało jeszcze kilka tygodni i do tego czasu uczestnicy nie mogą zdradzić, czy w dalszym ciągu są w swoich związkach. Jednak fani programu codziennie doszukują się dowodów na to, czy Agnieszka i Wojtek są ze sobą! Tym razem wielbicielom pary dało do myślenia nowe zdjęcie 31-latki, które opatrzyła wymownym wpisem. Agnieszka napisała, że ekipa programu zapisała w jej życiu piękny rozdział! Malaga ... to był fajny czas, niesamowita przygoda! Tęsknie za moja kochaną ekipą... pamiętajcie, że zapisaliście piękny rozdział w moim życiu 🥰 - napisała Agnieszka pod zdjęciem z podróży poślubnej. Fani małżeństwa od razu zaczęli komentować post Agnieszki. ...