"Ślub od pierwszego wejrzenia": Oliwia zaczyna poprawiać urodę! Jej nowe zdjęcie przeraziło fanów 

Oliwia ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" podczas relacji na InstaStories pokazała zakrwawioną twarz! Co się stało byłej uczestniczce hitu TVN7? Oliwia odpowiedziała na pytania zaniepokojonych internautów. Zobaczcie, co napisała i jak teraz wygląda!

Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia": Takiej niespodzianki od Agnieszki na rocznicę Wojtek się nie spodziewał! "Sesja zdjęciowa w trójkę?"

Oliwia wystąpiła w czwartej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia"- programie, gdzie poznała swojego męża, Łukasza. Niestety, chociaż wydawało się, że miłość w ich związku kwitnie to kilka tygodni temu para ogłosiła swoje rozstanie. Po opublikowaniu oświadczenia Oliwia i Łukasz na jakiś czas zniknęli z portali społecznościowych i nie publikowali nowych zdjęć i filmów. Kobieta jak narazie nie zdecydowała się wrócić do rodzinnego Gdańska i wraz z synkiem Frankiem, wciąż mieszka w mieszkaniu, w którym zamieszkała z Łukaszem.

Od ogłoszenia decyzji o rozstaniu minęło już ponad miesiąc. Oliwia coraz chętniej pokazuje, jak teraz wygląda jej życie. Zajęła się m. in. swoją pasją, czyli wizażem i okazuje się, że postanowiła również zadbać o swój wygląd!

Podczas ostatniej relacji na InstaStories była uczestniczka hitu TVN7 pokazała zakrwawioną twarz po wyjściu z gabinetu kosmetycznego. Ten widok na pierwszy rzut oka przeraził fanów. Okazuje się, że Oliwia zafundowała sobie zabieg laserem.

Zabiegi medycyny estetycznej mają to do siebie, że niezbyt estetycznie się wygląda na samym początku, ale czekam aż mi to zejdzie- relacjonowała Oliwia.

Po ostatnim zabiegu laserem wyglądam tak- napisała później pod swoim zdjęciem. Za dwa dni na szczęście zejdzie- dodała.