"Ślub od pierwszego wejrzenia": fani wyśmiewają Łukasza za sposób, w jaki leczy złamane serce po rozstaniu z Oliwią

Od rozstania Oliwii Ciesiółki i Łukasza Kuchty ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" minął już ponad miesiąc. I choć na początku byli zakochani stronili od mediów społecznościowych, teraz na nowo stali się niezwykle aktywni na Instagramie. Niestety, internauci są dla nich bezlitośni i w ostrych słowach krytykują niemal każdy krok małżonków. Tym razem to jednak nie Oliwia padła ofiarą hejtu, lecz jej były mąż. Co ciekawe, wcale nie chodzi o kwestię podziału opieki nad synkiem pary, ani nawet nowe mieszkanie mężczyzny, lecz to, w jaki sposób próbuje uleczyć zranione serce po rozstaniu z żoną.

Fani hejtują Łukasza ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" za sposób radzenia sobie z rozwodem

Łukasz Kuchta i Oliwia Ciesiółka byli uznawani za jedną z najbardziej zgranych par 4. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Między uczestnikami hitu TVN niemal od razu zaiskrzyło i pomimo licznych sporów, postanowili kontynuować swoją znajomość także po zakończeniu show. Para nie tylko zamieszkała razem, założyła wspólny kanał na YouTube, gdzie dzieliła się swoją miłością, ale w połowie maja 2020 roku doczekała się pierworodnego synka - Franka. Nikt więc nie spodziewał się , że ich małżeństwo zakończy się równie szybko, jak się zaczęło.

Teraz, gdy od rozstania Oliwii Ciesiółki i Łukasza Kuchty minął już niemal miesiąc, byli zakochani powoli na nowo zaczynają układać sobie życie. Uczestnicy "Ślubu od pierwszego wejrzenia" znów stali się niezwykle aktywni w mediach społecznościowych, ale też ochoczo dzielą się ze światem swoimi sposobami na uleczenie złamanych serc.

Oliwia nie tylko spędza dużo czasu z ukochanym synkiem, ale też zaczęła się realizować jako makijażystka. Z kolei Łukasz wyprowadził się z poprzedniego mieszkania i na nowo rozpoczął budowanie swojej społeczności instagramowych fanów, poprzez polecanie produktów od reklamodawców. To właśnie ta ostatnia aktywność niezwykle rozjuszyła internautów, którzy nie pozostawiają na mężczyźnie suchej nitki. Co aż tak ich oburzyło?

Na instagramowym profilu Łukasza niedawno pojawiło się zdjęcie, na którym elegancko wystylizowany celebryta pozuje z książką i lampką wina.

A do książki zasiadam tak. Można? Można - podpisał fotografię Łukasz.

"Spontanicznie" wykonana fotografia jednak wyjątkowo nie przypadła do gustu internautom, którzy nie tylko złośliwie komentowali pozę celebryty, ale też wyśmiewali jego "przypadkowo nienaganny strój".

- Zasiadasz do książki czy do zdjęcia z książką? - Niewygodna pozycja i druga ręka zajęta, ciężko kartki przywracać... - Nie ma to jak odpocząć po całym dniu pracy w wygodnym fotelu, w białej koszuli. - No trochę sztuczne to zdjęcie...byle nie zniknąć z insta po rozstaniu....👎 - No nie wiem czy ci wygodnie takim stroju. Chyba do zdjęcia żeby pokazać - komentowali prześmiewczo fani.

Nie zabrakło także pytań o autora fotografii, a także sugestii, że po nieudanym związku Łukasz wrócił na garnuszek mamy.

- To co, Pan Łukasz z mamą mieszka? - zapytał jeden z internautów.

Tuż obok ostrych słów krytyki, nie pojawiły się również ciepłe komentarze ganiących hejterów internautów, którzy nie tylko podkreślali, że każdy ma prawo w sieci publikować to, co chce, ale również bronili zachowania Łukasza po trudnym rozstaniu z Oliwią.

- Ludzie, jacy wy jesteście podli. Facet ma niełatwy moment w życiu, zrobił sobie ładne zdjęcie, jasne - pozowane, jak miliony zdjęć na Instagramie. - Ludzie, ogarnijcie się. Czy naprawdę hejtowanie innych sprawia Wam taką radość czy macie na tyle nudne życie? - czytamy w komentarzach.

Zobaczcie zdjęcie, które wzbudziło aż takie kontrowersje:

Oliwia i Łukasz w maju tego roku zostali rodzicami małego Frania.

Instagram

Widzowie bardzo polubili młode małżeństwo, dlatego też wiadomość o ich rozstaniu wstrząsnęła fanów "Ślubu od pierwszego wejrzenia".