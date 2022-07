"Ślub od pierwszego wejrzenia": Oliwia pokazała zdjęcie z wesela. Fani: "Ale schudłaś"

W sieci pojawiły się profesjonalne zdjęcia w wesel uczestników "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Takich kadrów nie uchwyciła nawet kamera! Jak wyglądają pamiątkowe fotografie z wesel Agnieszki i Wojtka, Oliwii i Łukasza oraz Joanny i Adama ? Za nami trzy różne ale równie emocjonujące wesela czwartej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Oliwia i Łukasz to najmłodsi uczestnicy ale wygląda na to, że wpadli sobie o oko. Agnieszka i Wojciech za namową gości weselnych zdecydowali się na pierwsze namiętne pocałunki. Postawa pana młodego względem nowej partnerki rozczulała Agnieszkę do tego stopnia, że zdecydowała się przyznać, że czuje się szczęśliwa. Joanna i Adam podeszli do swojego wesela z dystansem i ciężko było im pozwolić sobie na czułości. Ta para potrzebuje więcej czasu na dotarcie do siebie ale również pokłada ogromne nadzieje w swojej relacji. Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia": Wojtek pochwalił się pięknymi zdjęciami z wesela! Tego nie widzieliśmy w programie! "Ślub od pierwszego wejrzenia": zdjęcia z wesel uczestników W sieci pojawiły się profesjonalne zdjęcia z wesel uczestników czwartej edycji " Ślubu od pierwszego wejrzenia ". Wydawać by się mogło, że Oliwia i Łukasz znaleźli wspólny wspólny język już w chwili, gdy się tylko ujrzeli. Łukasz przyznał, że zrobi wszystko, aby Oliwia chciała pozostać jego żoną na zawsze. Fanów szczególnie rozczuliło zdjęcie z pierwszego tańca pary. Wzrok Łukasza skierowany na Oliwię wyraża więcej niż tysiąc słów... - Piękne zdjęcia 😍 trzecie wręcz cudowne ❤️😊 - Piękna wewnątrz i na zewnątrz para 💏 Wyświetl ten post na...