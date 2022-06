"Ślub od pierwszego wejrzenia": Oliwia zmieniła fryzurę! Udana metamorfoza?

"Ślub od pierwszego wejrzenia": Oliwia przeszła metamorfozę i zmieniła kolor włosów. Porównują ją do gwiazdy "Gambitu królowej"

Oliwia ze " Ślubu od pierwszego wejrzenia " po rozstaniu z Łukaszem na dłuższy czas zniknęła z mediów społecznościowych. Wygląda na to, że uczestniczka czwartej edycji kontrowersyjnego eksperymentu znów zdecydowała się żyć pełnią życia i pochwaliła się na Instagramie zdjęciem z wyjścia do restauracji. Tymczasem Internauci patrzą przede wszystkim na nową fryzurę Oliwii. Oliwia ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zmieniła kolor włosów Oliwia ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" opublikowała na Instagramie zdjęcie z weekendowego wyjścia, które podpisała wymownie "tak trzeba żyć". Wydaje się, że uczestnika hitu TVN7 najtrudniejszy etap po rozstaniu ma już za sobą i zaczęła nowe życie. Potwierdzeniem "nowego początku" może być metamorfoza Oliwii, która zdecydowanie przyciemniła swoje włosy. Tak trzeba żyć.😎 Miejcie piękny wieczór. 😘 - napisała Oliwia na Instagramie. Obserwatorzy Oliwii Ciesiółki są zachwyceni nie tylko jej nowym kolorem włosów, ale niektórzy piszą wprost, że wygląda pięknie i widać szczęście na jej twarzy. Niektórzy porównują ją nawet do Beth Harmon z serialu "Gambit królowej": Na drugim zdjęciu wyglądasz jak dziewczyna z Gambit królowej ♥️😍 wyładniałaś oj wyładniałaś.... Piękny kolor włosów 😍 Oliwka, przepięknie wyglądasz w tym kolorze włosów 🔥😍 Niestety, nie wszystkie komentarze są pozytywne i pojawiły się sugestie, że nowa fryzura dodaje Oliwii lat: Starzej o 10 lat Tylko spójrzcie na nowe zdjęcie Oliwii. Jak Wam się podoba nowa fryzura? Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia": Iga ostro komentuje program i sugeruje, że celowo...