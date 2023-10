Łukasz i Oliwia ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" poinformowali o swoim rozstaniu tuż po Bożym Narodzeniu 2020. Niedługo później Łukasz postanowił wycofać się z aktywności na Instagramie, a nawet sprzedać swoje konto. Z kolei Oliwia skasowała ze swojego profilu wszystkie rodzinne zdjęcia. Niedawno fani zauważyli, że zdjęcia z Łukaszem ponownie zawitały na profilu uczestniczki, a w sieci pojawiły się nadzieje, że para postanowiła do siebie wrócić. Zapytaliśmy Łukasza o to, jak teraz wyglądają jego kontakty z Oliwią oraz dlaczego postanowił wrócić do aktywności na Instagramie. Czy duet Oliwii i Łukasza ma jeszcze szansę na powrót? Zobaczcie, czego się dowiedzieliśmy.

"Ślub od pierwszego wejrzenia": Łukasz o relacjach z Oliwią

Fani przez chwilę mieli nadzieję, że Oliwia i Łukasz ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" wrócili do siebie. To wszystko przez fakt, że na profilu uczestniczki ponownie pojawiły się ich wspólne zdjęcia. Oliwia w rozmowie z Party.pl, zapewniła jednak, że z Łukaszem łączą ją tylko relacje rodzicielskie, a jak na sprawę zapatruje się Łukasz?

Łukasz ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" niedługo po rozstaniu postanowił zrobić sobie przerwę od Instagrama, teraz założył nowe konto. Dlaczego zdecydował się wrócić? W rozmowie z Party.pl, zdradził, że z Oliwią wciąż czekają na sprawę rozwodową, a decyzja o rozstaniu mocno dała mu w kość:

Cała ta sytuacja z naszym rozstaniem nie była łatwa dla mnie i w zasadzie dalej nie jest, ponieważ cały czas czekamy na rozprawę rozwodową. Na szczęście udało mi się już na tyle uporządkować wszystko w głowie, że postanowiłem wrócić do ludzi. Na pewno już nie na taką skalę ale bardziej kameralnie. I taki sposób mi dużo bardziej odpowiada.

Łukasz zdradził nam również wprost jak zareagował na domysły fanów, że on i Oliwia ponownie są parą:

Powiem szczerze, gdy zobaczyłem artykuł gdzieś w internecie, że wracamy do siebie z Oliwia i fani mają na to dowody to prawie się zakrztusiłem tym co akurat jadłem

Ten etap, czyli nasze małżeństwo, jest całkowicie zamknięty zostały tylko formalności.

Łukasz podobnie jak Oliwia przyznał, że z byłą żoną będą łączyć go tylko obowiązki rodzicielskie. Ich syn Franek w maju obchodził swoje pierwsze urodziny.

Łączyć będzie nas tylko nasze dziecko które dla nas obojga jest oczkiem w głowie. Nasi fani musza się więc pogodzić, że razem nas więcej nie zobaczą. Mimo wszystko życzę Oliwii jak najlepiej, bo zawsze będzie matką mojego syna - powiedział Łukasz dla Party.pl

Łukasz ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" przy okazji przyznał, jakie ma plany na przyszłość. Czy jest otwarty na nową miłość? Jak na razie nie myśli o szukaniu partnerki i chce skupić się na spędzaniu czasu z synkiem.

A co do moich planów na najbliższą przyszłość to na pewno nie zamierzam szukać żony, a już na pewno nie w jakimś programie

Chcę się cieszyć każdą wspólnie spędzoną chwilą z Frankiem i skupić na życiu zawodowym, ponieważ aktualnie jestem na etapie zmiany pracy.

Syn Oliwii i Łukasza ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" w maju obchodził swoje pierwsze urodziny. Franek urodził się dokładnie w Dzień Matki, kilka dni po emisji finału programu, w którym poznali się jego rodzice.

