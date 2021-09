"Ślub od pierwszego wejrzenia": Oliwia już nie jest blondynką! "Petarda"

Oliwia Ciesiółka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" to najmłodsza uczestniczka tej edycji. Wraz z Łukaszem niemal od razu zaskarbili sobie sympatię widzów, którzy jednogłośnie stwierdzili, że para pasuje do siebie idealnie. Podczas ceremonii ślubnej Oliwii towarzyszyła starsza siostra. Jest równie piękna jak Oliwia! Czy są podobne? Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia": Oliwia i Łukasz nie są już razem? Internauci mają wątpliwości Oliwia ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" pokazała zdjecie z siostrą Oliwia i Łukasz to najmłodsza para ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Internauci mocno trzymają kciuki za rozwój ich relacji, ale mają również podjerzenia, że para być może nie być już razem. Początki tego związku na szczęście zapowiadają się obiecująco. W momencie, w którym Oliwia podchodziła aby poznać swojego przyszłego męża, mama Łukasza, pani Anna powiedziała do syna: Petarda! Łukasz zdecydowanie podzielił zdanie mamy. Okazało się, że Oliwia ma również starszą siosrę, która jest równie piękna jak ona! Dziewczyny są do siebie niezwykle podobne pomimo tego, że różni je kolor włosów. Oliwia na swoim Instagramie postanowiła podzielić się wspomnieniami z dzieciństwa. Okazuje się, że była "typową młodszą siostrą": Starsza siostra. Kiedyś znaczyło to dla mnie tyle, co dwa razy więcej ciuchów, kosmetyków i nieustające kłótnie. Bo to, że korzystałam z tych wszystkich dobrodziejstw, które posiadała, odbywało się poza jej wiedzą 😄 Potrafiłam robić spis ułożenia jej rzeczy, by później w bezbłędnej kolejności odłożyć na półkę😆 Czasem się zorientowała, ale wtedy lepiej było zwiewać...