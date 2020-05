"Ślub od pierwszego wejrzenia": Oliwia skomentowała swój udział w eksperymencie! "Ten Chłop wprowadził do mojego życia tyle ciepła i szczęścia!"

Jak już wiadomo Oliwia i Łukasz, bohaterowie 4. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" pozostali w małżeństwie i wiodą ze sobą szczęśliwe życie! Co więcej na dniach na świecie pojawi się także ich pierwsze dziecko! Tuż po zakończeniu odcinka Oliwia zamieściła piękne zdjęcie ze ślubu oraz opublikowała wzruszający wpis, w którym podsumowała swój udział w eksperymencie! Zobaczcie!

Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia": Oliwia i Łukasz spodziewają się dziecka! Maleństwo lada moment pojawi się na świecie!

Już wszystko stało się jasne! W piątek 22 maja tuż po godzinie 20:00 dowiedzieliśmy się, które pary występujące w programie "Ślub od pierwszego wejrzenia" zdecydowały się pozostać w małżeństwie. Oliwia i Łukasz bez cienia wątpliwości podczas spotkania z ekspertami przyznali, że chcą być dalej razem. Co więcej para do tej pory wiedzie szczęśliwe życie razem i w najbliższych dniach pojawi się owoc ich miłości! Oliwia jest bowiem w 9. miesiącu ciąży, a termin jej porodu minął kilka dni temu!

Szczęśliwa żona i przyszła mama po zakończeniu odcinka postanowiła skomentować swój udział w eksperymencie. Jak wiadomo niczego nie żałuje - w końcu w programie znalazła swoją prawdziwą miłość!

Kiedyś usłyszałam, że pierwszy mąż jest jak pierwszy naleśnik... 🥞😳 Wystarczy porządnie rozgrzać patelnię😋🔥, zachować umiar i odpowiednie proporcje ⚖️ i dołożyć do tego sporo cierpliwości 🎣. I włala! Pierwszy „naleśnik”, a wyszedł za$%#ebisty 👩🏼‍🍳😄❤️ I tym kulinarnym akcentem chciałabym podsumować swój udział w eksperymencie oraz podziękować ludziom, którzy umożliwili mi poznanie mojego Męża. Ten Chłop wprowadził do mojego życia tyle ciepła i szczęścia! Nawet nie przychodzą mi do głowy żadne mądre słowa, żeby to opisać.

Dziękuję Wam 😊 Za wszystkie piękne wiadomości z gratulacjami i dobrą energię. Wzruszyłam się. Ściskam Was 😘 - napisała Oliwia.