"Ślub od pierwszego wejrzenia": Oliwia poinformowała o rozstaniu z Łukaszem, a w sieci zawrzało! "To była gra?" komentują fani

Internauci nie ukrywają swojego rozczarowania po rozstaniu Oliwii i Łukasza! Para, która poznała się na planie "Ślubu od pierwszego wejrzenia" poinformowała, że ich związek to już przeszłość, a w sieci zawrzało! Część obserwatorów zastanawia się, dlaczego- skoro od jakiegoś czasu ich związek przechodził poważny kryzys- w sieci pojawiały się ich zdjęcia, na których wyglądali na zakochanych i szczęśliwych. Spójrzcie na TE komentarze!

Wiosną br. na antenie TVN7 pojawił się czwarty sezon "Ślubu od pierwszego wejrzenia", a w nim m.in. Oliwia i Łukasz. Między uczestnikami show zaiskrzyło już podczas pierwszego spotkania, a w finale ogłosili, że wciąż są razem. 26 maja na świecie pojawił się syn pary, Franek. Fani cały czas mocno kibicowali Oliwii i Łukaszowi dlatego kiedy w sieci pojawiło się oświadczenie, w którym była uczestniczka "Ślubu od pierwszego wejrzenia" poinformowała o rozstaniu z mężem, część internautów nie mogła uwierzyć, że to już koniec ich związku. Niektórzy fani pytają, dlaczego Oliwia zaledwie kilka tygodni temu zrobiła sobie piękną sesję zdjęciową z mężem jeżeli ich związek przechodził krysys.

- Czyli te live i takie zdj w sieci uśmiechniętych ludzi to była gra?🤔

No cóż jednak ig to dno wszystko można każdemu wmówić 🤦‍♀️

- A taka piękna miłość ...😕🤔wybaczcie ,może się mylę ale troche na pokaz ..

- Dziwne, miesiąc temu wspaniała sesja świąteczna a dzisiaj rozstanie..nie kupuje tego :(

- Albo ktoś kogoś kocha na zawsze albo ktoś udawał... Jeżeli to prawda to znaczy że ktoś udawał...- czytamy pod oświadczeniem Oliwii na Instagramie.