Patrycja i Adam to ostatnia para, jaką poznali widzowie 7. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Ona romantyczna marzycielka, on silnie stąpający po ziemi realista. Niestety, już po pierwszym odcinku z ich udziałem, w sieci zawrzało. Sympatycy społecznego eksperymentu TVN nie wróżą tej dwójce świetlanej przyszłości. Jedna z internautek nawet postanowiła ostro ocenić Patrycję. Co na to Adam? "Ślub od pierwszego wejrzenia 7": Adam odpowiada na krytykę Patrycji " Ślub od pierwszego wejrzenia " od lat bawi i wzrusza do łez widzów TVN. Obecnie na antenie stacji możemy śledzić 7. odsłonę miłosnego eksperymentu, w którym szóstka zupełnie obcych sobie osób postanowiła wejść w związek małżeński z partnerem, wybranym dla nich przez ekspertów programu. W najnowszym, trzecim odcinku serii poznaliśmy ostatnią parę 7. edycji show - Patrycję i Adama. Niestety, widzowie już na samym początku nie byli dla nich łaskawi, gorzko oceniając łzy Patrycji, która nie mogła opanować emocji przed wejściem do urzędu stanu cywilnego. W mediach społecznościowych matrymonialnego show zawrzało, a sympatycy programu w ostrych słowach wypowiadali się o uczestnikach także na ich instagramowych profilach. Jedna z fanek postanowiła cenić najnowszą parę show, i na Instagramie Adama napisała wprost, co sądzi o jego telewizyjnej żonie. - A tak na marginesie to, chłopie, nie zazdroszczę żony. Patrycje mają ciężkie charakterki, wiem coś o tym, też jestem Patrycja - napisała fanka. Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia 7": Adam wyjaśnił, dlaczego jego najbliżsi nie pojawili się na ślubie! Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia 7": Piotr reaguje na komentarze widzów. Czy są z Dorotą po programie? Reakcja Adama...