Internauci spekulowali czy Anita i Adrian ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" są nadal razem. Uczestnicy przestali być tak aktywni w mediach społecznościowych, co wzbudziło czujność ich fanów. Jednak dziś Anita opublikowała wymowne zdjęcie z mężem: To już nasze piąte wspólne święta. Każde są inne- pierwsze spędzaliśmy już w oczekiwaniu na naszego synka 🤰🏼, kolejne już z Jerzykiem🤰🏼👶🏼, w następne na świecie pojawiła się Bianka👶🏼🧒🏼. Kolejne... - zaczęła wyliczać Anita. Pod wpisem zaczęły pojawiać się gratulacje! O czym poinformowali fanów uczestnicy 3. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". "Ślub od pierwszego wejrzenia": Internauci gratulują Anicie i Adrianowi Anita i Adrian ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" starają się udowodnić fanom, że nie mają kryzysu. Internauci konsekwentnie od tygodni zasypują ich pytaniami o związek. Gdy Anita ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" pokazała świąteczne zdjęcie z mężem i dziećmi, ci dopatrywali się smutku w oczach Adriana. Teraz ulubieńcy widzów, zapewnili wszystkich, że czekają ich radosne wspólne święta Bożego Narodzenia. Anita ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" opublikowała romantyczne zdjęcie ze świątecznej sesji, na której przytula się do męża. Dołączyła do niego wpis, nawiązując do ich rodzinnego życia: Święta razem 🎄♥️ To już nasze piąte wspólne święta. Każde są inne- pierwsze spędzaliśmy już w oczekiwaniu na naszego synka 🤰🏼, kolejne już z Jerzykiem🤰🏼👶🏼, w następne na świecie pojawiła się Bianka👶🏼🧒🏼. Kolejne już z dwójką małych dzieci 👧🏼 Tym razem święta zapowiadają się równie wyjątkowo. Co takiego się wydarzy? 🧒🏼. Wszystkie do tej pory były w Szczecinie, jednak w...