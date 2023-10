W piątej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" aż dwie pary, tworzą związek po programie. Jednak tylko Kamil i Iza to uczestnicy, którzy zostali sparowani przez ekspertów. Laura i Karol poznali się kilka miesięcy po zakończeniu nagrywania odcinków ślubnego eksperymentu. Zakochani poznali się wiosną i już razem oglądali emisje programu w telewizji. Jak zaczęła się ich miłość?

Reklama

Historia miłości Karola i Laury ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia"

Chociaż Karol i Laura nie byli zbyt aktywni na swoich profilach społecznościowych widzowie "Ślubu od pierwszego wejrzenia" i tak zaczęli się domyślać, że może ich coś łączyć. Bardzo szybko pojawiły się doniesienia, że tych dwoje się razem spotyka, więc fani postanowili szukać dowodów. Internauci dopatrzyli się nawet odbicia Karola w telewizorze na jednym ze zdjęć Laury z psem. Po kilku miesiącach, gdy Karol potwierdził, że spotyka się z Laurą sam przyznał:

Jeżeli chodzi o odbicie w telewizorze, tak to byłem ja, tutaj się przyznaje.

Przy okazji zdradzania szczegółów na temat związku z Laurą, zdementował także kilka innych tropów z internetowego śledztwa fanów:

Nie było żadnej możliwości poznania się wcześniej bądź w trakcie nagrywania odcinków. Mój ślub z Igą był dwa tygodnie wcześniej niż Laura zrobiła tatuaż taki sam jak mój czy nie wiem, jej pomysły w mieszkaniu to moje pomysły to są po prostu bzdurą.

Kiedy jedna z fanek zrobiła Laurze i Karolowi pierwsze zdjęcie z ukrycia, jak idą trzymając się za ręce, postanowili oficjalnie potwierdzić, że są w związku. Uczestnik przyznał, że chciałby zatrzymać swoją i Laury relację w sferze prywatności ale to nie oznacza, że od czasu do czasu nie będą pojawiały się ich wspólne zdjęcia na Instagramie. Kilka dni później na profilu Laury pojawiło się zdjęcie bukietu kwiatów z enigmatycznym podpisem "She said yes" czyli "powiedziała tak"... Czy to możliwe, że Karol oświadczył się Laurze? W powyższym wideo przypominamy historię ich miłości!

Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia": Anita komentuje zaręczyny Laury i Karola!