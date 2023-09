Minione już wakacje Agnieszka i Wojtek ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" mogą zaliczyć do naprawdę udanych - w czerwcu para wzięła ślub, następnie razem z córeczką udała się w podróż do USA, a niedawno małżonkowie spełnili jedno ze swoich marzeń. Teraz jednak żona Wojtka przekazała smutne wiadomości. Co się stało?

Agnieszka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" przekazała smutne wieści

Mogłoby się wydawać, że życie Agnieszki ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" było ostatnio wprost usłane różami - bajkowy ślub, podróż do Nowego Jorku, wakacje nad polskim morzem... Okazuje się jednak, że "wisienką na torcie" tegorocznych wakacji jest dla uczestniczki ślubnego show... przymusowy odpoczynek w domu!

Agnieszka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" poinformowała fanów na InstaStories, że złamała palec u stopy i w związku z tym, musi dużo odpoczywać. Żona Wojtka Janika pokazała też częściowo unieruchomioną kończynę.

- Ech, palec złamany to odpoczywamy - pisze ze smutkiem Agnieszka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia".

Instagram @agnieszka_lyczakowska

Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia": Joanna Lazar jest w drugiej ciąży. "Przedstawiamy Wam nasz cud"

Póki co, nie wiadomo, w jakich okolicznościach doszło do wypadku uczestniczki "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Jeszcze niedawno Agnieszka i Wojtek chwalili się spełnieniem swojego największego marzenia - para zdecydowała się na wspólny skok ze spadochronem. Czy to właśnie to wydarzenie przyczyniło się do tak feralnego wypadku?

Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia": Agnieszka pochwaliła się metamorfozą. Zmieniła fryzurę

W ostatnim vlogu Agnieszka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zapowiadała też pewne zmiany w jej małżeństwie. Jak się okazuje, jej mąż, Wojtek, planuje wielki powrót na Instagram!

- Mamy Instagramy, na których ja jestem bardziej aktywna, Wojtek niedługo wraca też po roku, niedługo Wam powie, dlaczego wraca - zapowiedziała enigmatycznie uczestniczka ślubnego show.

Czekacie na dalszy rozwój wydarzeń u Agnieszki i Wojtka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia"? My nie możemy się doczekać kolejnych nowości, a Agnieszce życzymy szybkiego powrotu do zdrowia!

Instagram @agnieszka_lyczakowska