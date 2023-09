Program "Ślub od pierwszego wejrzenia" to format, który cieszy się popularnością na całym świecie. Niezależnie od szerokości geograficznej i okoliczności, uczestnikom towarzyszą te same emocje i obawy. Każdy z nich boi się, co poczuje, widząc po raz pierwszy męża czy żonę na ślubnym kobiercu. Reakcja panny młodej w australijskiej wersji programu podbija sieć! Okazało się, że uczestniczka nie miała najlepszych uczuć wobec swojego małżonka i przyznała wprost: "miałam ochotę uderzyć go w szczękę". "Ślub od pierwszego wejrzenia" Panna młoda wściekła na pana młodego. Jej reakcja poruszyła internautów! W polskiej wersji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" było wiele kontrowersyjnych postaci. Widzowie nie darzyli sympatią Adama z 4. sezonu za to jak traktował Asię . Ich małżeństwo rozpadło się po miesiącu i teraz każde z nich jest szczęśliwe osobno i ma swoją rodzinę. Ogromy hejt wywołała także Iga z 5. edycji programu, która swoim zachowaniem nie raz zaskoczyła internautów. Nawet w aktualnej, 6. edycji widzowie wskazali już uczestniczkę, która zdecydowanie im się nie podoba i jest to oczywiście Kasia, która wciąż podpada internautom swoim zachowaniem . Mimo że polscy odbiorcy mogą śmiało powiedzieć, że w polskiej wersji programu emocji i kontrowersji nie brakuje, to jednak to, co stało się w Australii, jest czymś absolutnie niespotykanym! W odcinku, w którym pary się pobierały, wydarzyło się coś zaskakującego. Panna młoda nie czekała długo, by pokazać swoją prawdziwą twarz i wysokie wymagania. Widząc swojego przyszłego męża po raz pierwszy, nie kryła rozczarowania. Choć mężczyzna ten obdarował ją od razu szerokim uśmiechem, ona zdecydowanie nie wydawała się być zadowolona, ba, była nawet szczerze wściekła, gdy tylko go zobaczyła!...