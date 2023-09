TVN już we wrześniu wyemituje 8. edycję "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Wiadomo kiedy konkretnie zostanie pokazany pierwszy odcinek ślubnego show. Widzowie zobaczą go wcześniej niż się spodziewają. Czy godziny emisji ulegną zmianie? "Ślub od pierwszego wejrzenia 8": Kiedy i gdzie oglądać "Ślub od pierwszego wejrzenia" bezsprzecznie podbił serca widzów TVN. Jesienią zobaczymy już ósmą odsłonę show. Pierwszy odcinek 8. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zostanie wyemitowany na antenie TVN już we wtorek 6. września. Program będzie emitowany raz w tygodniu. Godziny emisji nie ulegają zmianie. Odcinki ślubnego show będzie można zobaczyć, co wtorek o godzinie 21:35. Widzów czekają jednak zmiany w programie. Uczestników w pary będzie dobierał nowy ekspert - psycholog Rafał Olszak. Czy tym razem uda się, by wszystkie pary pozostały w małżeństwie po eksperymentalnym miesiącu? Będziemy trzymać za to kciuki! Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia": Kamil pokazał zdjęcie z partnerką! "Ślub od pierwszego wejrzenia 7" zakończył się trzema rozwodami. Patrycja, Dorota i Agnieszka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" świętowały rozwody w sukniach ślubnych. Pary wciąż czekają na wyznaczone już daty rozpraw rozwodowych. Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia": Agnieszka zaskoczyła zdjęciem: "Moja nowa bestia" Uczestnicy 7. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" mimo niepowodzeń w programie nie stracili nadzieli na nową miłość. Kamil Borkowski korzystał z popularności i pozował z tabliczką z napisem "szukam żony". Agnieszka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" ma partnera, przyznała, że poznała go po programie. Z kolei Patrycja ze "Ślubu od pierwszego...