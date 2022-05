Karol ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" opublikował na Instagramie nowy wpis, w którym komentuje pracę ekspertów z najnowszej edycji i wspomina swój udział w programie. Były uczestnik pokazał nawet swoje zdjęcie zrobione tuż po podjęciu decyzji o zakończeniu małżeństwa z Igą - okazuje się, że Karol bawił się wówczas na imprezie rozwodowej! Sprawdźcie, co napisał o kontrowersyjnym eksperymencie.

Karol ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" szczerze o programie

Fani, którzy oglądają "Ślub od pierwszego wejrzenia" na platformie Player.pl obejrzeli już ostatni odcinek najnowszej edycji programu. W siódmej edycji kontrowersyjnego hitu TVN eksperci połączyli w pary Agnieszkę i Kamila, Dorotę i Piotra oraz Patrycję i Adama. W finałowym odcinku, który w telewizji zostanie wyemitowany dopiero za tydzień, dowiedzieliśmy się, które pary podjęły decyzję o kontynuowaniu swoich związków, a kto zakończył swoją relację.

Teraz okazuje się, że ostatni odcinek widział już Karol z piątej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Były uczestnik programu opublikował nawet szczery wpis, w którym zdradził prawdę o hicie TVN i ocenił pracę ekspertów w najnowszej edycji!

- Tydzień przed finałem mam potrzebę wypowiedzenia się na temat eksperymentu.🤦🏼‍♂️

Pracę ekspertek skomentuje tylko jednym zdaniem. Brawo, że były częściej niż w poprzednich edycjach. To co napisze jest oczywiście moimi przemyśleniami i odczuciami, więc tak to traktujcie. Każda z osób które uczestniczą w eksperymencie wierzy w niego bezgranicznie. Każdy z nas nie radzi sobie w znalezieniu partnera co jest oczywistym powodem zgłoszenia się do eksperymentu, każdy z nas pragnął, wierzył, że da z siebie wszystko, że miesiąc czasu jest niewystarczającym okresem by poznać siebie- rozpoczął swój wpis Karol.

W dalszej części wpisu Karol zdradza, jak wygląda rzeczywistość w programie "Ślub od pierwszego wejrzenia".

Eksperyment można podzielić na kilka etapów.

1 to zgłoszenie i dalsze etapy "castingu"

2 to czas dostania się i tej niepewności przeplatanej z radością, ekscytacja zainteresowaniem swoja osoba i przygotowań do wymarzonego dnia.

3 etap to ślub, emocje i ten jeden miesiąc, który pędzi szybko bądź wlecze się w nie skończoność.

4 etap to gasnące kamery po decyzji i ta nagła cisza, brak kamer, brak emocji, wyhamowanie. I czas oczekiwania na emisję, na szczęście dużo większy spokój umysłu mają pary, które pozostały w małżeństwie👏👏😘

5 etap to Wasz odbiór naszych osób i emisja w Waszych odbiornikach.

6 etap to układanie naszego życia po emisji, po tym całym zamieszaniu w naszym życiu.

Karol z piątej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" opublikował zdjęcie, które zrobił sobie tuż po zakończeniu programu i zdradził, że obawiał się tego, jak odbiorą go widzowie. Karol wspomniał również o Idze!

I właśnie to zdjęcie jest z etapu po eksperymencie i przed emisja (w czasie imprezy rozwodowej 🤣 jakieś dwa tygodnie po decyzji a 1,5 roku przed prawomocnym rozwodem) Jedyne co pamiętam to to, że choć była niepewność przed emisja to czułem, że sobie poradzę z Waszym odbiorem mojej osoby przez Was. Choć znacie finał tej całej sprawy to uwierzcie, iż do końca myślałem, że to Iga będzie postrzegana jako osoba warta uwagi w dobrym słowa znaczeniu, a ja będę tym ponurakiem i złą stroną w tym całym miesięcznym epizocie mojego życia- wyznał Karol.

Na koniec były uczestnik programu zaapelował do internautów.

Więc za tydzień jak obejrzycie finał spójrzcie na wszystkie osoby z każdej edycji z perspektywy siebie, waszych relacji w związku i swojego punktu. Uczmy się na eksperymentach i wypowiadajmy z klasą a nie pogardą, Ty na nią nie zasługujesz tak samo jak oni.

Zobaczcie cały wpis Karola i jego zdjęcie z imprezy rozwodowej!