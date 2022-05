Karol ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" postanowił przejść prawdziwą metamorfozę. Uczestnik w ogóle już nie przypomina dawnego siebie! Zdaniem fanów zmiana fryzury jest związana z Laurą i fantastycznym wpływem miłości! A może Karol szykuje się do jakiegoś ważnego wydarzenia?

"Ślub od pierwszego wejrzenia": Karol chwali się fanom swoją zmianą! "Jak młody bóg"

Karol w 5. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" w pewnym sensie nie znalazł miłości. Jego kontrowersyjne małżeństwo z Igą skończyło się w takiej atmosferze, że uczestnicy nie odzywają się do siebie do dziś! Udział w programie przyniósł jednak Karolowi spełnienie marzeń. Uczestnik związał się z Laurą, która w programie została żoną Macieja. Podobnej sytuacji jeszcze nie było, ale wygląda na to, że parę spotkało prawdziwe przeznaczenie. Ich relacja rozwijała się w zawrotnym tempie. Karol i Laura zamieszkali wspólnie i nie wykluczają założenia rodziny!

Para jest wciąż jednak powściągliwa jeśli chodzi o media społecznościowe. Ostatnio nie pokazują się tak często jak kiedyś. Tym większą niespodziankę Karol sprawił fanom pokazując się im w zupełnie nowej wersji! Trzeba przyznać, że uczestnik już nie przypomina dawnego siebie!

- Jak młody bóg - śmieje się Karol pod zdjęciem.

Fani nie kryli zachwytu metamorfozą Karola. Okazuje się, że odpowiednia fryzura i świetnie przycięta broda potrafią odmienić cały wizerunek!

- Super metamorfoza 😍🔥🔥👏Tak trzymać ❤️❤️❤️ - Ulala 🤩 Jest ogień 🔥 - Stylowo 😁 - Ekstra zmiana - Oj tak i ten błysk w oku! Super! 🤗 - Kwitniesz przy Laurze i tak trzymaj🔥 - zachwycają się fani.

Trzeba przyznać, że metamorfoza Karola jest naprawdę duża!

Karol naprawdę przeszedł prawdziwą metamorfozę! Wygląda na to, że uczestnik jest bardzo szczęśliwy w swoim związku, co fani od razu dostrzegli. W odcinku specjalnym "Ślubu od pierwszego wejrzenia" Karol zdradził, że Laura spodobała mu się od razu, gdy tylko zobaczył ją w telewizji. Para poznała się przez media społecznościowe i od razu w sobie zakochała! Laura i Karol, mimo że ich historia jest tak niezwykła i nietypowa bardzo kibicowali także parom, które brały udział w najnowszej, 7. edycji programu. Karol tuż po finale zdradził prawdę na temat programu i przyznał, że uczestnictwo w eksperymencie było dla niego bardzo trudne. Ostatecznie jednak przecież się udało, a miłość go uskrzydla do dziś, co fani dostrzegają w jego metamorfozie!