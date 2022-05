Aneta ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" pochwaliła się słodkim zdjęciem małego Mieszka. Fani przyznają, że nie mieli pojęcia, iż chłopiec jest aż tak podobny do Roberta!

Aneta i Robert z radością chwalą się swoim życiem codziennym, jako świeżo upieczeni rodzice. Zakochani niedawno przywitali na świecie swoje pierwsze dziecko, małego Mieszka. Aneta chętnie chwali się swoją codziennością młodej mamy i nie ukrywa swojego wielkiego szczęścia. Gdy pierwszy raz uczestnicy pokazali synka, fani widzieli w nim podobieństwo do obojga rodziców. Teraz jednak Mieszko to wykapany tata! "Ślub od pierwszego wejrzenia" Aneta i Robert pochwalili się zdjęciem synka: "Ale podobny do swojego taty" Aneta i Robert zakochali się sobie zdecydowanie podczas swojego "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Widzowie z nieskrywanym wzruszeniem obserwowali jak rozwija się ten związek, a między małżonkami jest mnóstwo bliskości i prawdziwego uczucia. Zakochani łagodnie przebrnęli przez pierwszy miesiąc eksperymentu kończąc swój udział w programie zaręczynami. Fani z ulgą przyjęli wiadomość, że małżonkowie wciąż są razem, a nawet, że spodziewają się dziecka. 7. sezon "Ślubu od pierwszego wejrzenia" Aneta i Robert oglądają już w towarzystwie swojego synka. Zakochani chwalą się swoim maluszkiem, a nowe zdjęcie, które pojawiło się na ich profilach zupełnie rozczuliło fanów. Widzowie widzą też w małym Mieszku całego Roberta! - Skala słodkości przeładowana 😍🌡💥 Nasz śpiący muchomor🍄❤️ - pochwaliła się Aneta. Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Aneta Żuchowska (Czajkowska) (@anet.zuchowska) Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia 7": Patrycja i Adam kolejną...