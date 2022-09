"Ślub od pierwszego wejrzenia": Karol pokazał zdjęcie bez brody. Jest nie do poznania!

Choć kiedy brali udział w miłosnym eksperymencie, eksperci zeswatali ich z innymi uczestnikami, a Karol i Laura zakończyli przygodę ze "Ślubem od pierwszego wejrzenia" jako single, po programie drogi tej dwójki dość szybko się skrzyżowały i pojawiły się pierwsze iskry. Dziś bohaterzy piątej edycji kontrowersyjnego show już nie kryją się ze swoimi uczuciami, a wręcz przeciwnie - w ich mediach społecznościowych coraz częściej pojawiają się relacje z wspólnie spędzanych chwil. Czyżby jednak ich fani mieli powody do obaw? Nowe InstaStory Karola jest bardzo... dwuznaczne. Karol ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" ma wątpliwości do Laury? Związek Karola i Laury to zdecydowanie największe zaskoczenie piątej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Choć ta dwójka bardzo starała ukryć swoje uczucie przed światem, fani szybko znaleźli dowody, na to, że są razem , a przyparci do muru Karol i Laura potwierdzili związek. Od tego czasu para nie szczęści sobie czułych komentarzy w mediach społecznościowych, a uczestnik miłosnego eksperymentu przyznał, że planują wspólną przyszłość. Ostatnio pojawiły się nawet spekulacje, że Karol oświadczył się Laurze i choć głowni zainteresowani milczą, ich obserwatorzy już zacierają ręce na kolejną, wielką nowinę. Co więcej, mężczyzna w końcu pochwalił się zdjęciem swojej ukochanej i choć dla niektórych to nic wielkiego, w tym przypadku naprawdę sporo znaczy. Jednak dziś w jego relacji pojawiło się coś bardzo dziwnego... Czyżby po czułych słowach w ich relacji pojawiły się ciemne chmury? We wtorek na InstaStory Karola pojawiło się zdjęcie siatki, na której zakochani mocują swoje kłódki, na znak łączącej ich miłości. Czyżby on i Laura zdobyli się na taki romantyczny gest? Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie podpis,...