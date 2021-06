"Ślub od pierwszego wejrzenia": Maciej udzielił szczerego wywiadu! Zdradził, jakie ma relacje z Laurą

Choć z początku Laura i Maciek wydawali się być dobrani wręcz perfekcyjnie, pomiędzy uczestnikami miłosnego eksperymentu szybko zaczęło dochodzić do pierwszych zgrzytów i nieporozumień. Zdaniem niektórych widzów 5. edycji " Ślubu od pierwszego wejrzenia ", Laura w ogóle nie wykazuje zainteresowania swoim mężem, a część z nich nie ma wątpliwości, że po programie ich relacja nie przetrwa próby czasu. Ostatnio fani uwielbianego reality-show byli również świadkami, jak kobieta żali się na Maćka . Czy faktycznie sytuacja tej dwójki jest już nie do odratowania? W mediach społecznościowych uczestnika, pojawiło się nowe zdjęcie. "Ślub od pierwszego wejrzenia": Maciek myśli o Laurze? Choć oboje zrobili na sobie świetne pierwsze wrażenie, a Laura natychmiast zauroczyła Maćka swoją osobą, wiele wskazuje na to, że ta dwójka coraz bardziej się od siebie oddala. Niestety, małżonkowie, którzy zostali sparowani przez ekspertów w "Ślubie od pierwszego wejrzenia", nie zawsze są w stanie zrozumieć swoje zachowania, a Laura nie kryje się już nawet z wywracaniem oczu, czy innymi reakcjami, komentującymi jej męża między słowami. Choć Maciej zapewniał, że dołoży wszelkich starań, by ich relacja nie tylko przetrwała, ale i szła w dobrym kierunku, a także przyznał, że nigdy nie był tak szczęśliwy, jak chwilę po ślubie z Laurą, fani programu nie kryją swoich zmartwień. W mediach społecznościowych uczestnika "Ślubu od pierwszego wejrzenia" również nie brakuje komentarzy internautów na temat jego żony, a te nie zawsze należą do najmilszych. Co dzieje się pomiędzy tą dwójką? Maciek właśnie opublikował na swoim Instagramie bardzo nostalgiczne zdjęcie i choć jego opis ma raczej pozytywny wydźwięk, wszyscy wciąż zastanawiają się, co z nim i Laurą!...