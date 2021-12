Karol i Laura wzięli udział w 5. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Każdy z nich był wówczas sparowany z kimś innym. Wzajemnie poznali się dopiero kilka miesięcy po zakończeniu nagrań do programu. Utrzymywali swój związek w tajemnicy, jednak fani w końcu odkryli ich sekret. Teraz Karol postanowił ponownie zabrać głos w sprawie udziału w programie:

Kto by obejrzał edycję z nami w roli małżeństwa? 😘🤔😊 - zaczął

Jednak potem przeszedł do tematu hejtu, który spotyka uczestników i chociaż sam go nie doświadczył, wspomniał, że spotkał jego obecną partnerkę. Zwrócił się do uczestników nie tylko obecnych ale również tych, którzy być może dopiero planują się zgłosić do eksperymentu. Co napisał?

"Ślub od pierwszego wejrzenia": Karol radzi przyszłym uczestnikom

Udział w "Ślubie od pierwszego wejrzenia" wymaga od uczestników mocnego charakteru. Zdecydowanie wychodzą ze swojej strefy komfortu, kiedy przed kamerami przychodzi im poznawać nowych partnerów, z którymi już na wstępie znajomości zawarli związek małżeński. Niektórym uczestnikom udało się pozostać w małżeństwach. Anita i Adrian z 3. edycji niedawno przeprowadzili się do nowego domu. Aktualnie są rodzicami dwójki dzieci. Agnieszka i Wojtek z 4. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" również czekają na narodziny córeczki. Jednak w wielu przypadkach uczestnicy muszą mierzyć się z gorzką oceną widzów, a nierzadko również hejtem. Na ten temat postanowił wypowiedzieć się Karol z 5. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Uczestnik aktualnie jest w związku z inną uczestniczką tej samej edycji, z którą poznał się już po zakończeniu prac nad programem.

Po chwili dodał, że udział w eksperymencie, a potem śledzenie go w telewizji jest ciężkie dla każdego z uczestników:

To taki dziwny wstęp....ale... Właśnie obejrzeliśmy powtórkę przedostatniego odcinka V edycji w całości. A uwierzcie na słowo, że od emisji naszej edycji był to pierwszy odcinek powtórki, który przetrwaliśmy do końca w całości.... Nie jest to jednak proste. 😳🤣🤫 Tym postem chciałem powiedzieć, że w każdym z Was jest część wszystkich uczestników dotychczasowych edycji. Każdy z Was ma w sobie każdego z nas. Dość trudno jest to dostrzec z perspektywy widza, bo nie było się w tych sytuacjach na żywo, w nowych dla nas sytuacjach. I śmiem twierdzić , że większość z was zdaje sobie z tego sprawę.

Karol ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" swoim postem chciał okazać wsparcie wszystkim uczestnikom, dla których udział w programie i konfrontacja z odbiorem ich zachowań przez widzów była trudna:

Spójrzcie od czasu do czasu na uczestników wszystkich edycji z innej perspektywy- tej lepszej. Tej, że każdy z nas poszedł do eksperymentu po miłość. Fakt, że większość nie wyszła z niego z partnerem nie oznacza, że nie jesteśmy ludźmi, którzy funkcjonują na co dzień, tak jak przed eksperymentem. I mając świadomość konsekwencji waszych opinii, oczekujemy szacunku i konstruktywnych opinii na nasz temat.

Ma również radę dla wszystkich uczestników, którzy dopiero planują się zgłosić do nadchodzących edycji:

Hejt choć wiem, że marne są szanse z nim wygrać - nie jest potrzebny - satysfakcja osób go zadająca jest krótkotrwała. Ja tego hejtu nie doświadczyłem i nie bronie w tym przypadku również Laury. Wiem, że świetnie sobie z nim poradziła - z czego jestem dumny. Chodzi o tych przyszłych uczestników wszystkich tego typu programów - i do nich pisze... odetnij się od opinii ludzi, Twoje przeżycia są najważniejsze, jeśli robiłeś/aś wszystko zgodnie z Twoimi normami jest jak najbardziej prawidłowe.

Przy okazji dodał, że gdyby połączono go od początku z Laurą z pewnością ich wątek byłby wyjątkowy. Wielu widzów z pewnością chętnie by go obserwowało!

P.S Edycja ze mną i Laura w roli głównej byłaby MEGA jak to teraz mówi młodzież. 🤣