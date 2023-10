Kamil ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" nie ukrywał, że chciał zgłosić się również do "Hotelu Paradise". W ślubnym show z Agnieszką mu nie wyszło, a widzowie zarzucali uczestnikowi, że specjalnie zwodził programową żonę wiedząc, że nic z tego nie będzie. Postanowiliśmy podpytać Kamila ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" o udział w innych miłosnych show:

Co więcej, Kamil nie miałby również nic przeciwko udziałowi w "Love Island".

Produkcja "Ślubu od pierwszego wejrzenia" potwierdziła, że będą kolejne edycje miłosnego show. Niestety ostatnia zakończyła się samymi rozwodami. Niedawno w redakcji Party.pl gościł Kamil ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia, opowiadając m, in. o rozwodzie z Agnieszką. Czy niepowodzenie w "Ślubie od pierwszego wejrzenia" zraziło go do udziału w kolejnych show miłosnych? Nie jest tajemnicą, że przed udziałem w ślubnym show, uczestnik myślał również o "Hotelu Paradise".

Myślę, że ja bym się w każdej sytuacji odnalazł. Jakbym rzeczywiście się zakochał to bym został ze swoją żoną. Chciałem wziąć ślub, bo chciałem mieć w przyszłości żonę. Dlatego się zgłosiłem [do "Ślubu od pierwszego wejrzenia" - przyp. red.], żeby pomóc po prostu swojemu szczęściu, ale jeśli bym się dostał do jakiegoś innego programu typu "Hotel Paradise", typu "Love Island" to byłaby bardzo fajna przygoda - zdradza nam Kamil.