Kamil ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" skomentował słynną już imprezę dziewczyn, podczas której świętowały swoje rozwody ubrane w suknie ślubne. Zachowanie uczestniczek nie wszystkim przypadło do gustu, szczególnie w odniesieniu do transmisji na żywo, którą zorganizowały tamtego dnia:

Akurat nie miałem przyjemności tego zobaczyć - skomentował Kamil w rozmowie z Party.pl.

Kamil ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" skomentował jednak sam pomysł, imprezowania w ślubnych kreacjach. Miał to za złe dziewczynom?

"Ślub od pierwszego wejrzenia": Kamil szczerze o imprezie rozwodowej Agnieszki, Doroty i Patrycji

Ostatnia edycja "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zakończyła się samymi rozwodami. Kiedy daty rozpraw zostały już wyznaczone, Agnieszka Dorota i Patrycja ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" świętowały w sukniach ślubnych. Szalone zdjecia opublikowały w sieci. Tego dnia zorganizowały również transmisję na żywo. Patrycja ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" śmiała się z obrażania Adama w towarzystwie koleżanek. Zachowanie uczestniczek "Ślubu od pierwszego wejrzenia" podzieliło internautów i nie szczędzili im krytyki. O komentarz poprosiliśmy Kamila ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia":

Ja tego nie oglądałem, akurat nie miałem przyjemności tego zobaczyć a późźniej nie było już możliwości, żeby to gdzieś obejrzeć.

W nowym wywiadzie Kamil zdradził, dlaczego dziewczyny tak szybko zakończyły transmisję i zapisały jej w sieci. Przy okazji skomentował pomysł imprezy rozwodowej:

Uważam, że zdjęcie z sukniami bardzo fajny pomysł, kreatywny ale nic więcej się nie wypowiem, bo...

