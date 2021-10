"Ślub od pierwszego wejrzenia": Julia pokazała zdjęcie z sypialni! "Nie mogę z tego słodziaka"

Julia ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zaskoczyła fanów zdjęciem z łóżka, a co najciekawsze, wcale nie leży w nim sama! Swojego towarzyszka określiła mianem "słodziaka". Kogo miała na myśli i czy był to Tomasz? Jeszcze niedawno fani podejrzewali, że małżeństwo tych dwoje nie przetrwało próby czasu. Czy nowe zdjęcie uczestniczki 6. sezonu to dowód na to, że fani się mylą? Zobaczcie zdjęcie, jakim podzieliła się Julia.

"Ślub od pierwszego wejrzenia": Julia i Tomasz przetrwali?

"Ślub od pierwszego wejrzenia" zyskał ogromną popularność wśród telewidzów, a uczestnicy poszczególnych edycji bardzo szybko zyskują statusy influencerów, co nie we wszystkich przypadkach podoba się internautom. Aktualnie ma miejsce już 6. edycja "Ślubu od pierwszego wejrzenia" a niedawno poznaliśmy nowe pary. Aneta poślubiła Roberta, Kasia poślubiła Pawła, a Julia wzięła ślub z Tomaszem. Chociaż widzowie, jeszcze nie mieli zbyt wielu okazji, aby obserwować ich relacje, zaczęli snuć domysły, że związek tych ostatnich to już przeszłość. Julia nawet komentowała te domysły w sieci, pisząc:

Tak, czytałam, że ludzie nas już rozwiedli

Screen/Player.pl

"Ślub od pierwszego wejrzenia": Julia jest nim zauroczona!

Ostatnio u Julki sporo się dzieje, a widzowie dostrzeli także jej metamorfozę - uczestniczka 6. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" sporo schudła, a patrząc na to, co publikuje w sieci wygląda na to, że to dopiero początek jej przemiany. Czy zmienia się dla Tomasza? Widzowie za wszelką cenę starają się odkryć, jak potoczyła się jej relacja z mężczyzną, jeszcze przed finałem. Programowego wybranka zaczęli się nawet dopatrywać na jednym z romantycznych zdjęć, które wstawiła na Instagram. Tym razem Julia pokazała zdjęcie z sypialni, a swojego towarzysza opisała uroczym określeniem:

No nie mogę z tego słodziaka - przyznała

Nie miała na myśli jednak Tomasza, a swojego ukochanego kota.

Instagram @golebiowska.julka

Czy relacja Julii i Tomasza ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" przetrwa próbę czasu? Podczas pierwszego spotkania uczestniczka od razu zwróciła uwagę na "głębokie, ciemne oczy" nowego męża, chociaż szczerze przyznała, że nie jest w jej typie. Podobnie było w przypadku Tomasza, jednak pan młody przyznał, że poznając przyszłą żonę poczuł spokój. Czy małżeństwo Julii i Tomasza przetrwało eksperymentalny miesiąc i trwa do dzisiaj? Tego dowiemy się dopiero w finałowym odcinku, chociaż fani już teraz doszukują się jakiś wskazówek. Czy uda im się je znaleźć?