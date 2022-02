"Ślub od pierwszego wejrzenia": Julia pokazała, jak dba o nią nowy partner! "Dziękuję kochanie"

Julia z 6. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" to skromna, miła, zarażająca optymizmem dziewczyna, którą pokochały tysiące widzów programu. Fani śledzą jej losy nie tylko w telewizji, ale również za pośrednictwem Instagrama. Jak wiadomo, od czasu nagrań 6. edycji eksperymentu minęło już pół roku i sporo mogło się wydarzyć w życiu bohaterki! Ostatnio fani zauważyli, że Julia najprawdopodobniej zgubiła kilka kilogramów, a teraz z kolei pochwaliła się nową fryzurą! Komplementom nie ma końca - fani zgodnie uznają, że to zmiana na duży plus. Jednak, czy to zmiana na stałe? Zobaczcie sami! Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia": Julia o swoim ślubie: "Ludzie już nas rozwiedli" "Ślub od pierwszego wejrzenia": Julia zmieniła kolor włosów? Julia z 6. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" ma za sobą kilka nieudanych związków. Jak sama wspominała przed kamerami, byli partnerzy zawsze wykorzystywali jej dobre serce i fakt, że dla drugiej osoby Julia zawsze była w stanie zrobić wszystko. Jeden z mężczyzn zmanipulował ją nawet do tego stopnia, że pomimo zdrady z jego strony, Julia chodziła z nim i jego kochanką na spacery. Z tego też względu Julia postanowiła zaufać ekspertom "Ślubu od pierwszego wejrzenia" i to im powierzyła dobór partnera dla siebie. Dziś już wiadomo, że 26-latka została żoną Tomasza, 32-letniego brydżysty z Łodzi. Czy ich związek przetrwał? Tego dowiemy się dopiero za kilka tygodni podczas finału eksperymentu! Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia": Aneta i Robert przyłapani razem po programie?! Fanka: "Wiem, że wyszło Fani obserwują poczynania Julii za pośrednictwem Instagrama - to właśnie tam mogą dowiedzieć się, co aktualnie dzieje się w życiu...