"Ślub od pierwszego wejrzenia": Jak mieszkają Aneta i Robert? Para przygotowała już kącik dla pociechy!

Za nami finał 6. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia", w którym po raz pierwszy w historii byliśmy świadkami... oświadczyn! Na ten krok zdecydował się Robert, który kupił piękny bukiet czerwonych róż oraz pierścionek dla Anety. To wydarzenie było ogromnym zaskoczeniem dla wszystkich i przez chwilę sytuacja była dość niezręczna. Co ostatecznie odpowiedziała Aneta? Czy para kontynuuje swój związek? Sprawdźcie szczegóły! Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia": Aneta na starych zdjęciach jest nie do poznania! Aż trudno uwierzyć, że to ona "Ślub od pierwszego wejrzenia": Aneta i Robert - historia związku Aneta i Robert z 6. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" od początku byli ulubieńcami widzów. Obydwoje bardzo dojrzale podeszli do eksperymentu i powoli budowali swoją relację. Z każdym kolejnym dniem widać było, że dogadują się coraz lepiej. W końcu pojawiły się czułe gesty, pocałunki, a nawet snucie wspólnych planów na przyszłość. Co więcej, mogliśmy nawet usłyszeć rozmowę o... dzieciach ! Aneta i Robert to jedyna para w tej edycji programu, która nie zaliczyła żadnej poważnej kłótni, czy nawet drobnego nieporozumienia - zawsze konstruktywną rozmową potrafili dojść do konsensusu. Para doskonale wykorzystała również cały okres eksperymentu i starała się spędzać ze sobą każdą wolną chwilę. Z kolei czas nawet chwilowej rozłąki był dla nich trudny - Aneta i Robert bardzo za sobą tęsknili, jednak starali się jak najczęściej ze sobą kontaktować. To wszystko sprawiło, że fani nie wyobrażali sobie, aby ta dwójka w finale "Ślubu od pierwszego wejrzenia" mogłaby powiedzieć "nie" swojemu związkowi. Jak zatem się stało? Nie obyło się bez zaskoczeń! Zobacz także: ...