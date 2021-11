Wojtek ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zamieścił na swoim Instagramie zdjęcie, na którym możemy zobaczyć Agnieszkę w zupełnie innej fryzurze! Okazało się, że jakiś czas temu uczestniczka eksperymentu wpadła na pomysł, aby zrobić sobie grzywkę. Wojtek postanowił zapytać internautów czy jego żonie pasowała właśnie taka fryzura. Zobaczcie co powiedzieli! Zobacz także: Adrian ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" świętuje roczek synka. Jerzyk to cały tata? Wojtek ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" pochwalił się zdjęciem z żoną. Wtedy miała zupełnie inną fryzurę! Agnieszka i Wojtek z 4. edycji programu "Ślub od pierwszego wejrzenia" to prawdziwi ulubieńcy fanów eksperymentu. Ich dalsze losy śledzi tysiące internautów, którzy każdego dnia czekają na nowe zdjęcie i informacje od uroczego małżeństwa. Tym razem Wojtek podzielił się zdjęciem sprzed kilku miesięcy, na którym Agnieszka miała inną fryzurę. Wtedy też zdecydowała się na grzywkę i ciemniejszy kolor włosów. Jak do tego doszło? Wojtek opowiedział o tym w swoim wpisie. Tak sobie leżę w łóżku i nie mogę spać pewnie dlatego bo jeszcze za wcześnie, ale właśnie znalazłem takie oto stare zdjęcie Rozpoznaje cię tą Panią za mną? Agusia czasami wpada na różne pomysły np. "Wojtek a jak bym sobie zrobiła grzywkę to co Ty na to?" A ja jak większość facetów (nie umiem sobie tego za bardzo wyobrazić) "No zrób jeśli chcesz"... No i kiedyś wróciła od fryzjera z grzywką... (pis. oryg.) - napisał Wojtek pod dodanym zdjęciem. Mąż Agnieszki zapytał również internautów, co sądzą o takiej fryzurze jego żony: Dobrze jej było w grzywce? A wy Panowie też zawsze macie takie pytania od swoich kobiet, a Wy i tak nie...