"Ślub od pierwszego wejrzenia" Izabela ma nowego wielbiciela? "Myślałam, że dżentelmenów już nie ma"

Za nami śluby uczestników 5. edycji " Ślubu od pierwszego wejrzenia ". Wiadomo już, że Marcin poślubił Laurę, Karol Izę, a Kamil Izabelę. Ta ostatnia nie była zadowolona z doboru partnera, czego nawet nie ukrywała. Pan młody również przyznał, że nie tak wyobrażał sobie przyszłą żonę. Izabela pierwszą wpadkę zaliczyła na kilka sekund przed poznaniem przyszłego męża. Dopiero świadek zwrócił jej uwagę, gdzie stoi pan młody. Zauważyliście to? Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia": Iza rozczarowana doborem partnera! "To nie jest typ mojego wymarzonego mężczyzny" "Ślub od pierwszego wejrzenia": Iza pomyliła pana młodego ze świadkiem? Izabela i Kamil okażą się najbardziej niedobraną parą " Ślubu od pierwszego wejrzenia "? A może właśnie tutaj zadziała zasada, że przeciwieństwa się przyciągają? Uczestnicy pomimo tego, że dali sobie szansę i wzięli udział w eksperymencie już od początku zdradzili, że nie tak wyobrażali sobie programowego partnera: - To nie jest typ mojego wymarzonego mężczyzny - stwierdziła Iza - Na pewno nie tak wyobrażałem sobie moją przyszłą żonę - powiedział Kamil Internauci zauważyli niechęć Izabeli w jej gestach i mimice, więc w sieci pojawiło się sporo krytycznych komentarzy sugerujących, że powinna być delikatniejsza w wyrażaniu emocji. Niektórzy zauważyli, że na kilka sekund przed poznaniem swojego przyszłego męża zaliczyła pierwszą wpadkę, nie podchodząc wprost do Kamila a... do jego świadka! - A mnie się dobrze wydawało że Iza na początku podeszła do świadka Pana młodego? Wydaje mi się bardziej w jej typie - Tak tak, on wtedy cos powiedział ze tam pan młody jest - zauważyli internauci Faktycznie na chwilę przed poznaniem, świadek skierował Izabelę...