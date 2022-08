Choć fani "Ślubu od pierwszego wejrzenia" już poznali uczestników nowej edycji, wciąż śledzą losy ich poprzedników. Jedną z piękności, która budzi największe zainteresowanie wśród internautów jest Iza z poprzedniej edycji show. Kiedy na początku września blond piękność oznajmiła, że jej związek z Kamilem nie przetrwał próby czasu, internauci nie mogli w to uwierzyć i wciąż sugerowali, że ta dwójka z pewnością da sobie kolejną szansę i do siebie wróci. Zarówno Iza, jak i Kamil skutecznie jednak zaprzeczają tym doniesieniom, a wszystko wskazuje na to, że kobieta po trudnych chwilach, znów jest szczęśliwa. Była uczestniczka społecznego eksperymentu TVN na nowo tryska energią i zaraża fanów pozytywnym nastawieniem i kuszącymi zdjęciami, jednak jej najnowsze InstaStories wywołało niemałe poruszenie w sieci. Iza pokazała swoją miłość. Iza ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" pokazała swoją miłość Kiedy Iza i Kamil brali udział w miłosnym eksperymencie, widzowie nie wróżyli im sukcesu, a wręcz okrzyknęli ich najgorzej dobraną parą programu . Jednak pozytywne nastawienie tej dwójki, a także ogromne wsparcie ze strony najbliższych sprawiło, że to właśnie ich małżeństwo, jako jedynie przetrwało także po zakończeniu 5. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" . Iza i Kamil chętnie dzielili się w sieci swoim szczęściem, a nawet planowali ślub kościelny . I gdy wydawać by się mogło, że nic nie zmąci nich szczęścia, nagle stało się coś, czego nikt się nie spodziewał. Iza i Kamil rozstali się . Szok i rozżalenie, jakie towarzyszyły sympatykom tej dwójki sprawiło, że widzowie "Ślubu od pierwszego wejrzenia" wciąż żyli w przeświadczeniu, że ich ulubieńcy dadzą sobie jeszcze jedną szansę....