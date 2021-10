Rozstanie Oliwii i Łukasza ze " Ślubu od pierwszego wejrzenia " wywołało prawdziwą burzę w sieci! Fani czwartej edycji show są w szoku, że to właśnie ta para zdecydowała się na rozwód. W końcu zaledwie pół roku temu powitali na świecie swojego pierwszego synka. Franek przyszedł na świat w Dzień Matki. Wydawać by się mogło, że narodziny chłopca jeszcze umocnią ich miłość, niestety okazuje się, że sami zainteresowani spisali swoje małżeństwo na straty. Decyzja Oliwii i Łukasza jest szeroko komentowana w sieci. Wiele osób winę za rozpad związku przypisuje Oliwii nie szczędząc jej gorzkich słów. Łukasz postanowił stanąć w obronie matki swojego dziecka! Zobaczcie, co napisał. Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia": Oliwia poinformowała o rozstaniu z Łukaszem, a w sieci zawrzało! "To była gra?" komentują fani "Ślub od pierwszego wejrzenia": Łukasz broni Oliwii po rozstaniu Oliwia i Łukasz z 4. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" kończą ten rok z hukiem. Tuż po świętach na Instagramie uczestniczki pojawiło się obszerne oświadczenie na temat decyzji o rozwodzie z Łukaszem. Podkreśliła, że to ich wspólna decyzja, poprzedzona próbą ratowania związku. Oboje od początku toczyliśmy walkę o nasz związek. Włożyliśmy ogrom pracy, by pozostać w małżeństwie. Pomimo naszych starań i zasięgnięciu specjalistycznej pomocy nie udało nam się i rozstaliśmy się - napisała w sieci. Te słowa wywołały falę oburzenia. Wielu internautów zarzucało małżonkom to, że nie dbają o dobro dziecka a ich pochopne decyzję będą mogły mieć na nie zły wpływ. Inni mieli parze za złe, że kilka tygodni wcześniej publikowali radosne rodzinne zdjęcia, ukrywając, że przechodzą tak duży kryzys, który ostatecznie doprowadził...