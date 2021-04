Iza z 5. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" nie przestaje zachwycać. Piękna uczestniczka show TVN7 dwa miesiące temu podjęła decyzję o przejściu na zdrową dietę, a jej efekty mówią same za siebie. Iza jest lżejsza o 8 kilogramów i nie zamierza jeszcze na tym poprzestać. Uczestniczka "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zdecydowała się zareagować na prośby fanów i zdradziła sekret swojej metamorfozy. Co robi, że tak szybko udało jej się schudnąć? Zobaczcie sami!

"Ślub od pierwszego wejrzenia": Jak Iza zrzuciła nadprogramowe kilogramy?

Iza to zdecydowanie ulubiona uczestniczka widzów 5. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". 35-latka już podczas udziału w show zachwyciła swoją niesamowitą urodą, ale teraz już totalnie rozbija bank! Dzięki temu, że Iza jest aktywna na Instagramie, możemy zobaczyć, jak wygląda aktualnie. Kiedy fani zobaczyli jej najnowsze zdjęcie, zaniemówili z wrażenia! Iza bardzo zeszczuplała i może pochwalić się nienaganną figurą.

Kiedy tylko fani zauważyli, jak spektakularną metamorfozę przeszła Iza, natychmiast pojawiły się pytania, jak tego dokonała. Było ich tak dużo, że Iza zdecydowała się nawet zrobić live, w którym opowiedziała o swojej zmianie. Okazało się, że zmotywowała ją do tego jej mama, która pod koniec stycznia przeszła na zdrową dietę i zaczęła regularnie się odżywiać. Dzięki temu do dnia dzisiejszego pani Karina schudła prawie 14 kilogramów!

Iza z kolei rozpoczęła swoją przygodę z dietą miesiąc po mamie i do tej pory udało jej się zrzucić już ponad 8 kilogramów, a to nie jest jeszcze jej ostatnie słowo. Co zatem jedzą panie, że efekty w tak krótkim czasie są tak spektakularne?

Oczywiście podstawą jest regularne spożywanie posiłków i ich kaloryczność. W jadłospisie pań znalazło się miejsce dla owoców, warzyw, kasz, jogurtów naturalnych czy ryb. Na początku ich dieta była bardziej restrykcyjna, ale teraz panie stopniowo ją rozszerzają np.: o kolejne już bardziej kaloryczne owoce. Oczywiście pani Karina i Iza zrezygnowały ze słodyczy, ale pyszne dania z owoców potrafią im świetnie zrekompensować brak ulubionych przysmaków w diecie.

Iza na swoim InstaStory pokazała przykładowy jadłospis, do którego stosują się razem z mamą. Trzeba przyznać, że wszystkie dania wydają się być naprawdę smaczne i pożywne.

Instagram/iziiij85

A tak wyglądają przykładowe posiłki, które spożywa Iza i jej mama. Prawda, że aż chce się jeść? Jak widać, dieta wcale nie taka straszna, jak ją malują.

Instagram/iziiij85

Izie i pani Karinie serdecznie gratulujemy i trzymamy za nie mocno kciuki! Poniżej możecie obejrzeć live, podczas którego panie dokładnie opowiadały o swojej diecie.