Iza z 5. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" to jedna z najpopularniejszych uczestniczek tego programu. Choć od emisji eksperymentu z jej udziałem minęło już sporo czasu, a do tego jej małżeństwo z Kamilem rozpadło się, to jednak fani w dalszym ciągu chętnie podglądają losy pięknej Izabeli.

I właśnie na jej instagramowym profilu pojawiły się przepiękne zdjęcia, od których aż ciężko oderwać wzrok. Ponadto z profilu Izy zniknęły zdjęcia z Kamilem (z wyjątkiem grupowych z innymi uczestnikami "Ślubu od pierwszego wejrzenia"), a pod nową sesją zdjęciową, pojawił się wymowny wpis. O co chodzi? Zobaczcie sami!

"Ślub od pierwszego wejrzenia": Iza zachwyca na nowej sesji zdjęciowej

Iza i Kamil ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" byli jedyną parą, która zdecydowała się kontynuować swoje małżeństwo po zakończeniu eksperymentu. Niestety, po niespełna roku od ślubu, para zdecydowała się rozstać, o czym dowiedzieliśmy się przed kilkoma tygodniami. Byli partnerzy nie podzielili się jednak ze swoimi fanami dokładnymi powodami rozpadu ich związku, jednak zaznaczyli, że będą dalej się przyjaźnić.

Instagram @kamil.wegrzyn @iziiij85

Pomimo rozstania z Kamilem, Iza nie zaniedbuje swoich fanów i obdarowuje ich pozytywną energią za pośrednictwem swojego Instagrama. Widać, że jest naprawdę szczęśliwa i czerpie radość z życia - co możemy zauważyć chociażby na jej nowych zdjęciach. Pod zmysłową sesją zdjęciową pojawił się również wpis, w którym Iza poruszyła temat niepoddawania się i niepowodzeń w życiu.

„Za jakiś czas podziękujesz sobie, że się nie poddałaś…”

Piękne słowa ale czy faktycznie tak jest? Jak myślicie?

Czy faktycznie jest tak, że pewne niepowodzenia w naszym życiu powodują, że daje nam to siłę do dalszych działań czy bardziej się poddajemy i mówimy mam dość nie dam rady!

Ja staram się nie poddawać każdego dnia. Codziennie walczę o siebie. Stawiam sobie kolejne cele, chcę realizować marzenia, nadal się rozwijać. Mimo tego, że życie nie bywa łaskawe i proste, nie poddaje się.

A jak to jest u Was ? - napisała Iza pod nowymi zdjęciami.

Co dokładnie ma na myśli Iza publikując ten wpis? Zastanawiające jest to, że z jej profilu zniknęły wspólne zdjęcia z Kamilem - zostały tylko te, na których Iza i Kamil są w towarzystwie innych uczestników "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Czyżby ten wpis miał być nawiązaniem do zamknięcia pewnego rozdziału, jakim było małżeństwo z Kamilem i przy okazji przesłaniem o samorealizacji? No cóż, nam nie pozostaje nic innego, jak trzymać kciuki zarówno za Izę, jak i za Kamila.