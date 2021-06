"Ślub od pierwszego wejrzenia". Iza i Kamil o swoim małżeństwie: "Bywały bardzo ciężkie chwile"

Kontrowersyjny program "Ślub od pierwszego wejrzenia" już od 5. edycji bawi i wzrusza do łez miliony Polaków śledzących losy kolejnych bohaterów, którzy stają na ślubnym kobiercu z zupełnie nieznaną sobie osobą. W ostatnim, 5. sezonie poznaliśmy kolejne trzy pary, które za pomocą szeroko zakrojonych badań psychologicznych i antropologicznych powiedziały sobie "TAK" i to zupełnie w ciemno. Jedną z nich byli Iza i Kamil, którzy są ze sobą także po zakończeniu show. Niedługo zakochani będą świętować swoją pierwszą rocznicę ślubu. Z tej okazji piękna fryzjerka i jej kochający motocykle mąż odwiedzili studio "Dzień Dobry Wakacje", by zdradzić sekret swojej szczęśliwej relacji. Okazuje się, że pomiędzy Izą i Kamilem nie zawsze było kolorowo, a para ma za sobą poważny kryzys.

Iza i Kamil ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" o kryzysie i planach na przyszłość

Piąta edycja "Ślubu od pierwszego wejrzenia" od pierwszego odcinka wzbudziła ogromne emocje. Widzowie byli zbulwersowani wyborami ekspertów i nie pozostawiając na nich suchej nitki grzmieli, że specjaliści popełnili ogromny błąd w doborze partnerskim. I choć dwóch par społeczny eksperyment TVN 7 rzeczywiście zakończył się fiaskiem, Laura zażądała rozwodu z Maćkiem, z kolei pomimo dobrych chęci Igi, Karol podjął decyzję o rozstaniu, to dla Izy i Kamila udział w programie okazał się być strzałem w dziesiątkę.

Zakochani postanowili kontynuować swój związek z dala od kamer, a po emisji finału 5. sezonu "Ślubu od pierwszego wejrzenia" małżonkowie coraz śmielej publikują w sieci wspólne zdjęcia i szczegóły swojej zażyłości. Niedawno Iza i Kamil pochwalili się uroczym zdjęcie z wesela, na którym widać, jak ich miłość pięknie rozkwita. Teraz celebryci korzystając z zaproszenia do studia "Dzień Dobry Wakacje", postanowili zdradzić fanom przepis na udany związek.

- Dziękujemy sobie, że daliśmy radę, że włożyliśmy w to wszystko dużo pracy, wyrozumiałości dla siebie - zaczął Kamil. - Przede wszystkim rozmowy - wyznała Iza. - Musieliśmy bardzo dużo rozmawiać. Dzieliły nas też różne chwile, sytuacje... Charaktery też mamy zupełnie inne - dodała

Iza i Kamil nie ukrywają również, że początkowo nie byli do siebie przekonani. Na pytanie, czy przypadli sobie do gustu, Iza odpowiedziała:

Nie, myślmy w ogóle nie przypadli sobie do gustu. Kamil jest zupełnym przeciwieństwem mężczyzny, który jest w moim typie, ja jestem przeciwieństwem kobiety - wyznała.

Blond piękność dodała również, że w pewnym zarówno Iza, jak i Kamil zrozumieli, że wygląd jest sprawą drugorzędną. Przyznała również, że między nią i mężem bywały też trudne chwile, jednak teraz jest dużo lepiej.

Dużo lepiej, bo bywały bardzo ciężkie chwile - powiedziała. Dużo pracy włożyliśmy, żeby razem być. Mieliśmy ciężkie chwile, wzloty i upadki - zdradził Kamil.

Małżonkowie wyznali również, że mieli sporo momentów, w których chcieli zrezygnować z budowania relacji. Pomogły im jednak spokój, opanowanie Izy, a przede wszystkim długie rozmowy.

Bardzo ciężkie chwile mieliśmy, więc wielki szacunek dla Izy, że dała radę - powiedział Kamil.

Kamilowi i Izie udało się pokonać kryzysy, a teraz zamierzają wcielić w życie kolejny etap swojego związku. W studiu "Dzień Dobry Wakacje" mężczyzna zdradził, że ma już poważne plany względem ukochanej. Kamil przeprowadzi się do Izy.

