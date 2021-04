"Ślub od pierwszego wejrzenia": Internautka zwróciła Idze uwagę na wstydliwy nawyk! Też to zauważyliście? 

Iga ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" to odważna i radosna 31-latka z Pabianic. Jej programowe małżeństwo z Karolem budzi sporo kontrowersji w sieci. Iga już od pierwszych odcinków musiała zmierzyć się z niezasłużonym hejtem odnośnie jej zachowania a nawet wyglądu. Chociaż raz na zawsze rozprawiła z hejterami, to kolejne komentarze odnośnie jej sposobu bycia wciąż się pojawiają i to nawet na jej kanale. Jednak uczestniczka doskonale sobie z nimi radzi. Tym razem fanka postanowiła delikatnie poradzić jej wyeliminowanie pewnego nawyku... Aż tak to przeszkadza?!

Iga ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" odpowiada na przytyk internautki

Iga ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" mimo przykrego przyjęcia przez internautów nie zatraciła swojej radości życia. Uwielbia być aktywna na Instagramie i chętnie dzieli się na nim swoimi przemyśleniami. Teraz za sprawą ślubnego programu obserwatorów jest zdecydowanie więcej niż wcześniej, ale Iga postanowiła, że nie będzie się zmieniać ani ograniczać pod wpływem popularności.

Widzowie "Ślubu od pierwszego wejrzenia" z łatwością wymieniają to, co im nie pasuje w sposobie bycia, wyglądzie i zachowaniu Igi. Tym razem padło na pewien nawyk:

- Taka przeciętna <3 Tylko nie oblizuj się jak mówisz, nie ze złośliwości tylko szczera rada, ale pewnie to twój nawyk?

- Haha no każdy ma jakieś. W porządku ja się nie obrażam. - odpowiedziała Iga na Instagramie

- ech cofnelam już wywód do koleżanki. Oblizuj sobie. Moim zdaniem to sexi - dodała inna

Uważacie, że zwracanie uwagi na takie szczegóły jest już przesadą? W końcu sukces "Ślubu od pierwszego wejrzenia" nie tkwi tylko w pomyśle, ale wiele zależy od naturalności jego uczestników.

Iga ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" przez udział w programie musiała zmierzyć się z ogromną krytyką.

Czy małżeństwo Igi i Karola przetrwa eksperymentalny miesiąc?