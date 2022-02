W minionym odcinku 5. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" , wszystkie pary spotkały się z ekspertami. Do Igi i Karola przyjechała Magdalena Chorzewska, która miała do małżeństwa kilka ważnych pytań. Jednym z nich było pytanie o to, czy para się sobie podoba. Odpowiedź Igi chyba nieco zaskoczyła nawet samą psycholog programu! Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia": Ten szczegół to dowód na rozpad małżeństwa Igi i Karola? Fanka wypomina to Karolowi. Zareagował! "Ślub od pierwszego wejrzenia": Iga szczerze o Karolu! Mąż jednak nie jest jej ideałem mężczyzny? Jak zapewne pamiętają wszyscy fani programu "Ślub od pierwszego wejrzenia", Iga była zachwycona swoim mężem, gdy po raz pierwszy go zobaczyła. O Karolu wypowiadała się w samych superlatywach. Nie chcę iść za bardzo w przód, ale naprawdę pierwsze wrażenie jest fantastyczne . Jest takie, że wow! Broda, wzrost super, bo to pierwsze co widzisz, to wizualne rzeczy - powiedziała Iga po ceremonii. Wszystko wskazywało na to, że Karol jest naprawdę w jej typie. Czy Iga jednak po czasie zmieniła zdanie o mężu? W minionym odcinku "Ślubu od pierwszego wejrzenia" parę odwiedziła psycholog Magdalena Chorzewska. Podczas spotkania ekspertki z małżeństwem padło pytanie o to, czy para po prostu się sobie podoba. Pierwsza odpowiedziała Iga, która dość mocno pogubiła się w swojej wypowiedzi. Ja się nie zawiodłam . W sensie... Karol nie jest takim typem mężczyzny, na którego bym gdzieś tam na ulicy spojrzała , ale ja się nie zawiodłam i moi znajomi tak samo - powiedziała Iga. Wtedy też Magdalena Chorzewska postanowiła zareagować. "Ja się nie zawiodłam" brzmi inaczej niż "Karol mi się podoba" - odparła...