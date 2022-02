"Ślub od pierwszego wejrzenia" ukochana Jacka wprowadza się do niego! Zdradził szczegóły

Jacek ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" długo szukał miłości. Jego udział w 1. edycji show niestety nie przyniósł mu uczucia, a małżeństwo z Natalią skończyło się jednomyślnym rozwodem. Uczestnik zyskał jednak ogromne wsparcie i sympatię fanów, którzy z ciekawością obserwowali, jak potoczyło się jego życie. Jacek zaprzyjaźnił się z większością uczestników miłosnego eksperymentu, dzielił się swoją codziennością na Instagramie, ale wciąż prowadził życie singla. Aż do teraz... W jego życiu pojawiła się nowa miłość, która wszystko odmieniła. Zakochani już niedługo razem zamieszkają!

"Ślub od pierwszego wejrzenia" Jacek o nowej miłości: "Widać, że jest wierną dziewczyną z zasadami"

Jacek ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" pochwalił się nową dziewczyną w walentynki. Na romantycznych zdjęciach pokazał jak spędza czas z ukochaną na kanapie. Co ciekawe, Jacek zdradził jedynie, jak wyglądają nogi jego partnerki, ale jej tożsamość zostawił jeszcze dla siebie. Nic więc dziwnego, że fani snuli domysły, co do tego kim jest nowa dziewczyna Jacka. Niektórzy sądzili, że to Iza z 5. edycji, inni zaś podejrzewali, że jest to Iga... Oczywiście obie panie zaprzeczyły plotkom, a także Jacek zapewnił, że jego wybranka nie jest jedną z uczestniczek eksperymentu. Kim jest więc jego miłość? Uczestnik opowiedział o swojej ukochanej w rozmowie z portalem "Cozatydzien.pl":

- Moja partnerka jest tą osobą, którą widziałbym u swojego boku. Myślę, że z nią z pewnością rozwodu by nie było (śmiech). Ja dość pozytywnie odbieram wiele rzeczy. Mimo że w programie mi się nie udało znaleźć miłości, to wyciągnąłem cenne wskazówki na przyszłość. To spowodowało, że było mi łatwiej nawiązać nową relację. Moja ukochana jest bardzo wesoła, spontaniczna, uczynna. Widać, że jest wierną dziewczyną z zasadami. Przede wszystkim pozytywnie myśli o świecie. Można z nią porozmawiać na wiele tematów -zdradził Jacek.

Jacek zdradził także gdzie poznał swoją ukochaną! Okazało się, że jego wybranka oglądała "Ślub od pierwszego wejrzenia" chociaż nie edycję, w której występował Jacek. Parę połączył Instagram i mnóstwo wymienionych wiadomości. Choć na początku oboje byli przekonani, że na pisaniu ich relacja się zakończy...

- Poznaliśmy się na Instagramie. Dziewczyna nie oglądała mojej edycji, ale kojarzyła mnie i zauważyła na zdjęciach z innymi uczestnikami. Zaczęła mnie obserwować i tak narodziła się nasza relacja — od słowa do słowa. Moja partnerka wiedziała, że jestem singlem, dawno po rozwodzie, więc nic nie stało na przeszkodzie, abyśmy się spotykali. To trwa od listopada. Gdy zaczęliśmy ze sobą pisać, to nie zakładaliśmy, że się w ogóle spotkamy. Dzieli nas 250 km. Ja jestem z Poznania, a ona z okolic Łodzi - zdradza Jacek.

Teraz zakochani postanowili pójść o krok dalej i ze sobą zamieszkać! Dziewczyna Jacka wprowadzi się do niego, do Poznania. Uczestnik nie ukrywa, że czuje, iż spadła na niego duża odpowiedzialność:

- Mimo odległości spotykaliśmy się dość często. Mamy w planach wspólne zamieszkanie. Partnerka szuka pracy w moich okolicach. Mam mieszkanie, więc jest to łatwiejsze, że ona przeprowadzi się do mnie. Ale akurat też chciała zmienić pracę, więc wszystko dobrze się składa. Oczywiście spoczywa na mnie ogromna odpowiedzialność, aby dobrze ze mną czuła, żeby nie było tak, że zmienia prawie całe swoje życie dla mnie, a ja tego nie doceniam.

A jak z dziewczyną Jacka dogaduje się jego rodzina? Okazuje się, że bliscy Jacka są zachwyceni jego partnerką i zgodnie przyznają, że para bardzo do siebie pasuje! Fani mają nadzieję, że Jacek także przedstawi swoją miłość internautom! Jednak o tym, czy dziewczyna uczestnika chce pozostać anonimowa czy nie, Jacek jeszcze nie poinformował.