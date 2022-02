"Ślub od pierwszego wejrzenia": Agnieszka pokazała, jak spędza wieczory, gdy Wojtek zajmuje się córką

Co łączy Wojtka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" i uczestniczkę 3. edycji "Hotelu Paradise"? Co na to żona Wojtka, Agnieszka?

Co ma ze sobą wspólnego " Ślub od pierwszego wejrzenia " i "Hotel Paradise"? Okazuje się, że coś więcej niż tę samą stację emitującą, ale przede wszystkim uczestników, którzy wzajemnie trzymają za siebie kciuki! Agnieszka i Wojtek mają już przyjaciół z pierwszej edycji miłosnego "Hotelu Paradise" ale wygląda na to, że grono tych znajomych powiększyło się o kolejną uczestniczkę! Zobaczcie, jak spędzają wieczory Agnieszka i Wojtek i za kogo z 3. edycji " Hotelu Paradise " trzymają kciuki. Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia": Karol znów jest szczęśliwy! "W końcu udało się.. " Agnieszka i Wojtek ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" kibicują Sarze z "Hotelu Paradise"? Agnieszka i Wojtek od początku swojego występu w programie "Ślub od pierwszego wejrzenia" wytworzyli wokół siebie niezwykłą aurę życzliwości i otwartości. Traktowali siebie z szacunkiem i uwagą. To zdecydowanie wzmocniło ich związek i sprawiło, że są ze sobą do dzisiaj. W momencie gdy startowała czwarta edycja "Ślubu" pojawił się także pierwszy raz na ekranie "Hotel Paradise". Agnieszka i Wojtek zaprzyjaźnili się z ekipą pierwszej edycji i wygląda na to, że to grono się powiększa! Na swoim Instagramie Wojtek i Agnieszka często pokazują swoją codzienność. Okazuje się, że oboje mają sentyment do stacji TVN 7, dzięki której właściwie się poznali. Wierni fani obu show doskonale wiedzą, że Wojtek i Agnieszka bardzo lubili się z uczestnikami "Hotelu Paradise 1". Wygląda na to, że wśród bohaterów trzeciej edycji również mają swoją ulubioną uczestniczkę. Wojtek na swoim Instastory pokazał, że wraz z Agnieszką oglądają program. Na uchwyconym przez niego...