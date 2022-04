Dorota i Piotr ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" poróżnili się w kwestiach rodzinnych. Chociaż oboje przyznali, że marzą o dzieciach, Dorota zdecydowanie nie jest gotowa na zakładanie rodziny w najbliższym czasie. Zupełnie inne podejście do tej kwestii ma Piotr, który nie ukrywa, że nie chce zbyt długo czekać na to, by zostać ojcem.

Mocna rozmowa i konfrontacja argumentów małżonków, wzbudziła spore kontrowersje w sieci. Internauci nie szczędzili Piotrowi krytyki, do czego postanowił odnieść się na Instagramie:

Główny zły boss siódmego sezonu - napisał o sobie.

Co miał na myśli?

"Ślub od pierwszego wejrzenia": Piotr reaguje na krytykę po dyskusji o dzieciach

Dorota i Piotr ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" początkowo wydawali się być idealnie dobraną parą. Uczestnik był zachwycony swoja programową żoną, a ona czuła się przez niego zaopiekowana, dzięki czemu stres związany z aranżowanym ślubem był o wiele mniejszy. Po pierwszych dobach spędzonych razem, panna młoda zaczęła martwić się, że trudno będzie jej zrozumieć, nie widzącego w niej wad męża. Jednak na pierwszy konflikt interesów nie przyszło im długo czekać. Dorota i Piotr ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" postanowili poruszyć temat wspólnego zamieszkania oraz zakładania rodziny. Piotr ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zdradził, czego oczekuje od Doroty. Okazało się, że nie chce czekać z powiększeniem rodziny, a w dodatku nie wyobraża sobie dalszego życia na odległość po zakończeniu eksperymentu, czym Dorota była wyraźnie przerażona.

Internauci nie zostawili na uczestniku suchej nitki, sugerując, że Piotr naciska Dorotę na dziecko:

- On ją za bardzo dociska. Ma być tak jak on chce bo jak nie to wielki foch i nerwy. Dorota zaraz się będzie bała cokolwiek powiedzieć.

- Piotr mega przesadza już z dzieckiem. Znają się chwile i już takie tematy, bez przesady.

- Jakby mi obcy koleś w tak krótkim czasie wyskoczył o dziecko, byłabym spakowana i wracała do domu.

- Piotr ma klapki na oczach, zachowuje się jakby był w tym małżeństwie sam, a Dorota ma urzeczywistnić jego marzenia. Dziewczynę to wszystko nieco przerosło,

Screen/Player.pl

Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia 7": Piotr o relacji z Dorotą. Zdradził, czego od niej oczekuje

Piotr ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" aktywnie śledzi pojawiające się na jego temat komentarze w sieci. Postanowił odnieść się do krytycznych uwag internautów, które pojawiły się po tym, jak z Dorotą poruszyli kwestie przyszłości w małżeństwie:

Padają pierwsze ważne kwestie

grupy na Facebooku be like:

I oto wjechał cały na czarno główny zły boss siódmego sezonu. Facet, co po tygodniu znajomości chce przypiąć żonę pasami w sypialni i robić jej dzieci. Ludzie serio?

Instagram @piotrstagram

Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia": Adam i Patrycja spodziewają się dziecka? Uczestnik zabrał głos

Wielu fanów zastanawia się czy różne wizje przyszłości Doroty i Piotra ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" będą powodem do wybuchu kryzysu w ich programowym związku. Uczestnicy są gotowi na to, że ich zachowania przed kamerami będą poddawane ocenie. Piotr jednak nie mógł przejść obojętnie obok opinii, które pojawiły się w sieci po ostatnim odcinku programu. Skomentował to używając naprawdę mocnych słów. Internauci faktycznie zbyt krytycznie go ocenili?