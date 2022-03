W drugim odcinku 7. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" już dowiedzieliśmy się, kim jest kolejna para - to 29-letnia Dorota z Lublina oraz 34-letni Piotr ze Zduńskiej Woli. Wiemy też, jakie było ich pierwsze wrażenie, gdy zobaczyli się w dniu ślubu! Eksperci są przekonani, że dopasowanie tej dwójki do siebie to strzał w dziesiątkę. Sprawdźcie szczegóły!

"Ślub od pierwszego wejrzenia 7": Kim jest Dorota?

Agnieszka i Kamil z 7. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" byli pierwszą oficjalnie zaprezentowaną parą nowej odsłony show. Dzięki temu, że formuła programu uległa dość dużym zmianom, widzowie już w kolejnym odcinku eksperymentu zobaczyli kolejne małżeństwo. Poznaliśmy również nieco bliżej nowych uczestników. Kim zatem jest Dorota, 29-letnia mieszkanka Lublina?

Jak się okazało, Dorota nigdy nie była w poważnym związku. Udział w programie jest więc dla niej skokiem na głęboką wodę, bo nie dość, że od razu będzie miała szansę na stworzenie bliższej relacji z mężczyzną, to jeszcze będzie też żoną! 29-latka jest jednak na to gotowa i marzy o tym, aby w końcu mieć drugą połówkę.

- Ja nie miałam tak za bardzo relacji, takich prawdziwych, poważnych, ale myślę, że zmieniło się dużo, bo poszukiwałam siebie generalnie. Dość dużo czasu mi to zajęło. [...] Ja po prostu nie czułam potrzeby, nie chciałam być w związku, bo ja jakby siebie nie lubiłam - tłumaczy Dorota.

Dorota mieszka z rodzicami, jednak deklaruje, że jest już gotowa na to, aby dla męża wyprowadzić się z Lublina. Trzeba przyznać, że będzie to dla niej ogromne wyzwanie, bo jej programowy mąż pochodzi bowiem ze Zduńskiej Woli. Dorota będzie musiała się więc liczyć z tym, że jej rodzice nie będą już tak blisko jak do tej pory. Dziewczyna wygląda jednak na zdeterminowaną osobę, która marzy o tym, aby jej małżeństwo naprawdę się udało!

"Ślub od pierwszego wejrzenia 7": Kim jest Piotr?

34-letni Piotr ze Zduńskiej Woli osiągnął już stabilizację zawodową. Pracuje w lokalnej firmie handlowo-usługowej i jest specjalistą do spraw logistyki. Mieszka sam, jednak jego mieszkanie jest już dostosowane do tego, aby pojawił się w nim ktoś jeszcze. Chłopak ma za sobą kilka poważniejszych relacji, jednak do tej pory nie udało mu się znaleźć swojej drugiej połówki. Piotr ma nadzieję, że program "Ślub od pierwszego wejrzenia" odmieni jego życie.

- Zawsze patrząc na zakochanych ludzi jest takie coś, że człowiek chciałby tak samo. Teraz to już mi tylko brakuje tego poczucia, że nie jestem tylko dla siebie, że nie robię tego wszystkiego dla siebie, tylko dzielę to z kimś - mówi Piotr.

"Ślub od pierwszego wejrzenia 7": Pierwsze spotkanie Doroty i Piotra!

Eksperci "Ślubu od pierwszego wejrzenia" są przekonani, że ta para została przez nich dopasowana idealnie i ma ogromne szanse na udany związek. Oczywiście tego, czy tak rzeczywiście będzie dowiemy się dopiero w kolejnych odcinkach programu, jednak pierwsze wrażenie pary o sobie było naprawdę bardzo dobre!

- Bardzo ucieszyłam się, że ma brodę. Bardzo mi się podobają brody jednak, więc tak mówię "o, super, fajnie, ma tą brodę" - stwierdziła Dorota. - Jeżeli chodzi o kwestie wizualne to w zasadzie nie ma o czym mówić, bo wszyscy widzieliśmy. Moja żona jest piękna jak słoneczna wiosna, więc tutaj nie ma czego dodawać - powiedział Piotr.

Jak myślicie? Czy Dorota i Piotr stworzą udany związek?