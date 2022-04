"Ślub od pierwszego wejrzenia": Fani krytykują zachowanie Kamila wobec Agnieszki

W najnowszym odcinku " Ślubu od pierwszego wejrzenia " byliśmy świadkami powrotu świeżo upieczonych małżonków z podróży poślubnych, ich pierwszych spięć, a także rozczarowań. I choć większość widzów skupiła się na problemach w relacji Laury i Macieja, czy manualnych zdolnościach Karola, który postanowił pomóc Idze w remontowaniu jej mieszkanie, nie zabrakło także tych, dla których to Izabela i Kamil skradli całe show. Fani matrymonialnego hitu TVN7 podkreślają, że zachowanie tej pary oraz ich najbliższych rozbawiło ich do łez. Teraz sytuację postanowił skomentować główny zainteresowany. Odpowiedź Kamila jest bezbłędna! Zachowanie Izy i Kamila ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" rozbawiło widzów do łez "Ślub od pierwszego wejrzenia" już od pięciu edycji dostarcza nam wiele wzruszeń i radości. To na naszych oczach zupełnie nieznani sobie single poddają się szeroko zakrojonym badaniom psychologicznym i antropologiczny, by na podstawie ich wyników wejść w związek małżeński z zupełnie nieznaną sobie osobą. I choć format przyzwyczaił nas do tego, że powroty świeżo upieczonych telewizyjnych małżonków z podróży poślubnych mają często słodko-gorzki smak, to to, co wydarzyło się w najnowszym sezonie programu z pewnością przejdzie do historii! Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia": Iza wściekła się na wścibskich internautów! "Nie będę tolerowała takiego zachowania" Po szalonym wyjeździe do Sopotu, Izabela i Kamil wrócili do codziennego życia. Już sama podróż do domu, bohaterów hitu TVN7 była inna niż pozostałych uczestników. Parze towarzyszyła bowiem siostra Kamila oraz jej mąż. To jednak powitanie małżonków w domu rodziców Izabeli okazało się największą niespodzianką...