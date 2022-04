Agnieszka nie czuła się komfortowo u Kamila ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia"? Przez brak odpowiedniego stroju na mocno eleganckiej imprezie u znajomych męża, Agnieszka czuła się nieswojo.

Jest dużo ludzi i stresuję się, że jednak mimo wszystko będę oceniana - mówiła Agnieszka jeszcze przed imprezą.

Zachowanie Kamila tylko pogłębiało ten stan niepewności. Błędy Kamila wytknęła również programowa ekspertka.

"Ślub od pierwszego wejrzenia": Znajomi Kamila okazali się ważniejsi niż samopoczucie Agnieszki?

Agnieszka i Kamil ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" są aktywni w sieci niemalże od pierwszego odcinka show. Chętnie podkręcają domysły na temat swojej relacji. Fani zastanawiają się czy Agnieszka i Kamil ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" są razem po programie. Niedawno nawet uczestniczka zaliczyła na tyle dużą wpadkę, że zastanawiano się czy Agnieszka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" poniesie karę za złamanie regulaminu.

W ostatnim odcinku Kamil i Agnieszka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" spędzali pierwsze dni po podróży poślubnej w miejscowości pana młodego. Bardzo szybko okazało się, że uczestnik uwielbia mieć wszystko zaplanowane i to on kontrolował plan dnia, niewiele myśląc wówczas o swojej programowej żonie. Agnieszka chciała spełnić oczekiwania swojego męża i starała się dostosować do jego tempa.

Młodzi małżonkowie postanowili cały dzień spędzić na odwiedzaniu rodziny i przyjaciół Kamila i nie poświęcili go zbyt wiele na wzajemne poznawanie.

- Mąż uczy się pytać mnie, co bym chciała robić ale jeszcze sam planuje ale pyt mnie czy jestem z tym ok - tłumaczyła go Agnieszka przed kamerami.

- Jestem taki, że jak już sobie coś zaplanuje to ciężko mi, żeby zmienić ten plan - mówił Kamil.

Punktem kulminacyjnym odcinka była elegancka impreza u znajomych Kamila. Agnieszka przez zbyt intensywny dzień nie miała zbyt wiele czasu na przygotowanie się do przyjęcia. Nie miała ze sobą również odpowiednio eleganckiego stroju, co okazało się dla niej stresujące. Kamil zapewniał żonę, że najważniejsze, żeby sama czuła się ze sobą ok, jednak swoim zachowaniem dawał jej poczucie zupełnie odwrotne, m. in. przez to, gdy zadzwonił do przyjaciela dopytać, czy jego strój będzie odpowiednio elegancki.

Wybieramy się na urodziny do znajomej Agaty. Po prostu chodzi o to, żeby zrobić dobre wrażenie, żeby ją [Agnieszką - przyp. red.] polubili. Ale powiedziałem, że na pewno nie będzie z tym problemu - wyznał Kamil

Nadmierne starania stylizacyjne Kamila oraz świadomość Agnieszki, że będzie oceniana przez jego znajomych mocno ją zestresowała. Tym bardziej, że mocno zaplanowany dzień, spowodował, że uczestniczka nie miała czasu na rozmyślanie nad własną stylizacją:

Sytuacji nie poprawił mały wypadek przy prasowaniu podczas którego Agnieszka ubrudziła swoją jedyna białą bluzkę:

Ale to nic tak miało być to tylko rzecz - uspokajała się Agnieszka.

Kamil jednak nie ukrywał przejęcia:

Zdenerwowałem się troszkę na tę sytuację ale Agnieszka przyjęła to bardzo na spokojnie, więc powiedziała, że nic się nie stało, więc i ja o tym zapomniałem.

Mat. prasowe Ślub od pierwszego wejrzenia

Agnieszka dobrze wiedziała, jak ważni są dla Kamila bliscy oraz pierwsze wrażenie, które niedługo na nich zrobi, jako jego żona:

Nowa sytuacja nie wiem czy będę się czuła komfortowo. Niecodziennie poznaje się bliskich męża.

Problem, którego Kamil zdawał się nie zauważać, skomentowała Magdalena Chorzewska:

Wcale nie trzeba być Sherlockiem, żeby wczuć się w sytuację i czasami nawet, jeśli ktoś nam nie mówi o tym, jak się czuje to wystarczy uruchomić serce, rozum i wzrok. Kamil tego nie zrobił. Agnieszka była na jego terytorium. Zobaczyła już te salony, usłyszała jak ta rodzina jest ważna. Być może ta skromna dziewczyna z Białegostoku pomyślała, że nie chce być problemem. "Ok, tej wygląd nie jest najważniejszy, nie możemy się spóźnić". Czasami warto wyjść poza siebie i wczuć się w sytuacje drugiej osoby.

Mat. prasowe Ślub od pierwszego wejrzenia

Złe samopoczucie Agnieszki ze 'Ślubu od pierwszego wejrzenia" związane z mało eleganckim strojem, Kamil mógł tylko nieświadomie podkręcać. Żeby nie pognieść swojej koszuli zdecydował się nawet nie zapiąć pasów w samochodzie, na co żona zwróciła mu uwagę:

- Nie chcę się pognieść wiesz? - argumentował Kamil

- Mi to już wsio ryba - odpowiedziała

- Ale irytujące - mówiła na temat sygnalizacji w aucie, spowodowanej niezapiętymi pasami Kamila

- Mnie to... Ja to nie zwracam na to uwagi jak na budzik.

Podczas imprezy u znajomych Kamila, Agnieszka ostatecznie wybuchnęła i przyznała:

Ja się boję czegoś planować, bo okazuje się, że mąż ma już inny plan.

Jedynie siostra Kamila zrozumiała, że zdenerwowanie Agnieszki mogło być spowodowane mało eleganckim strojem na tle innych zaproszonych gości. Postanowiła ruszyć z pomocą i pożyczyć bratowej jedną ze swoich sukienek.