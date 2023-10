Justyna i Przemek oraz Marta i Patryk to pary, które w finałowym odcinku "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zdecydowały się na kontynuowanie swoich małżeństw. Widzowie nie kryli swojego zachwytu, a w komentarzach pojawiło się mnóstwo pochwał dla ekspertów, którzy ich ze sobą połączyli. Po czterech tygodniach między Justyną i Przemkiem panowała sielankowa atmosfera i pojawiły się pierwsze poważne deklaracje. Za to Marta i Patryk zaczęli się od siebie oddalać. Teraz uczestnicy "Ślubu od pierwszego wejrzenia" byli gośćmi "Dzień Dobry TVN" i zdradzili, co wydarzyło się po wyłączeniu kamer.

"Ślub od pierwszego wejrzenia 8": Dlaczego pary zdecydowały się na rozstanie?

Justyna i Przemek to para, która dostarczyła widzom mnóstwa emocji - raz fani zachwycali się ich dojrzałością oraz piękną relacją, a następnego dnia między małżonkami panowała napięta atmosfera. W finale uczestnicy chcieli dać sobie szansę na stworzenie trwałej relacji, a cztery tygodnie później oboje przyznali, że są zakochani. W odcinku specjalnym okazało się, że Justyna ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zerwała z Przemkiem przez SMSa, a zraniony mężczyzna, nie ukrywał, że ma żal do ukochanej.

W przypadku Marty i Patryka widzowie od początku mieli dobre przeczucia i byli pewni, że małżonkowie zdecydują się na wspólne życie. Niestety w odcinku specjalnym okazało się, że Marta i Patryk ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" podjęli decyzję o rozwodzie. Fani nie nie mogli w to uwierzyć, a na Instagramie pojawiło się mnóstwo pytań od fanów. Wówczas Marta ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" wydała oświadczenie, w którym uderzyła w Patryka, twierdząc, że winę za rozpad małżeństwa ponosi jej programowy mąż. Teraz uczestnicy spotkali się po raz pierwszy i zdecydowali się wyjaśnić powody swoich decyzji.

Życie weryfikuje - powiedziała Justyna.

Byli partnerzy byli gośćmi niedzielnego wydania "Dzień Dobry TVN", w którym odpowiedzieli na pytania, które trapią widzów od kilku tygodni - dlaczego zdecydowali się na rozstanie?

- Życie weryfikuje i po prostu nie wyszło. Jak w każdym zwykłym związku nie wyszło, tutaj też i po prostu rozstaliśmy się (...) Ja uważam, że jesteśmy zupełnie różni, na zupełnie innych etapach w życiu i potrzebowaliśmy zupełnie czego innego, więc to nie miało dłuższego sensu, ja też jestem starsza od Przemka i pewne rzeczy inaczej przeżywamy i inaczej widzimy - powiedziała Justyna.

Przemek odpowiedział na pytanie, czy uważa, że zostali źle dobrani z Justyną.

- Gdybyśmy byli dobrze dobrani to prawdopodobnie moglibyśmy być razem. Po prostu mimo wszystko postaraliśmy się poznać, spróbować, niestety te różnice były zbyt duże. Podejście do życia, do różnych tematów życiowych spowodowały, że postanowiliśmy, że się rozstaniemy.

Marta zdecydowała się odpowiedzieć na pytanie, czy żałuje udziału w programie.

- Nie żałuję, naprawdę zdobyłam ciekawe doświadczenia. Mimo, że relacja nie zakończyła się sukcesem, aczkolwiek niczego nie żałuję. Patrząc pod kątem moich początkowych intencji, szukałam miłości, nie zawsze się udaje. Myślę, że odległość, która nas podzieliła miała wpływ, nie mogliśmy dalej rozwijać tej relacji.

Patryk kolejny raz przyznał, że był gotowy na poświęcenia, niestety Marta nie zdecydowała się na ustępstwa.

- Ja byłem gotów na ustępstwa, w momencie ostatniej rozmowy chciałem żebyśmy poszukali wspólnego rozwiązania, ale do tego potrzeba dwóch osób, a nie gdy jedna się stara - powiedział Patryk.

