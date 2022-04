"Ślub od pierwszego wejrzenia": Adam pochwalił się niepublikowanym nagraniem z podróży poślubnej

Patrycja i Adam to para, którą do tej pory poznaliśmy najmniej. Uczestnik show coraz pewniej czuje się w mediach społecznościowych i chętnie publikuje prywatne zdjęcia oraz filmy. Tym razem pochwalił się nagraniem, na którym pokazał, jak spędzał czas z Patrycją. W odcinkach nie zostało to wyemitowane, sprawdźcie sami!

"Ślub od pierwszego wejrzenia": Patrycja i Adam czuli się ze sobą swobodnie?

Patrycja i Adam to trzecia para, którą poznaliśmy w 7. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Ich początki nie były łatwe, a stres dawał im się we znaki. Patrycja chciała nawet zrezygnować z udziału w programie tuż przed wejściem do sali Urzędu Stanu Cywilnego, a Adam nie mógł liczyć na wsparcie rodziny i przyjaciół -na weselu pojawiło się tylko trzech gości z jego strony. Widzowie wróżyli im rychłe rozstanie.

Z kolejnymi dniami, małżonkowie coraz swobodniej czują się w swoim towarzystwie. Widzowie również patrzą na nich z dużo większym optymizmem niż na początku. Adam coraz lepiej czuje się w internecie, gdzie wspierają go fani, dlatego chętnie dzieli się swoim życiem prywatnym. Tym razem opublikował nagranie, na którym pokazał wspólne wieczory z Patrycją, w czasie podróży poślubnej.

Co będzie ulane, nie będzie zmarnowane 🤣🤣🤣 - napisał.

Patrycja i Adam krępowali się rozmawiać ze sobą swobodnie w obecności kamer. Uczestnik show niedawno na swoim instagramowym profilu odpowiedział na pytanie o stres, zdradził wówczas, że jego programowa żona bardzo się denerwowała, dlatego on starał się zachować spokój.

Okazuje się, że para świetnie czuje się w swoim towarzystwie, gdy zostają sami. Nagranie kolejny raz pokazuje, że małżonkowie świetnie się razem bawili. Fani w komentarzach byli zachwyceni Patrycją i Adamem, ale także ich dystansem i poczuciem humoru.

- Hahaha 🤣 - Trzymam za was kciuki ✊❤️ - Jak miło się was ogląda. Taka normalna para, stonowana, bez dram i wylewających się czułości. Tak naturalnie się poznajecie 😍 - piszą fani pod kolejnymi wpisami Adama.

Do wielkiego finału pozostało jeszcze sześć tygodni, wtedy dowiemy się, czy programowi małżonkowie zdecydowali się na wspólną przyszłość. Mimo wszystko Adam wyznał, że nie żałuje udziału w "Ślubie od pierwszego wejrzenia" bez względu na to, jak potoczą się ich losy. Myślicie, że para zdecyduje się na budowanie wspólnego życia po zakończeniu eksperymentu?

