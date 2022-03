"Ślub od pierwszego wejrzenia": Czy do programu mogą zgłosić osoby z dzieckiem?

Do tej pory w polskiej wersji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" nie pojawili się uczestnicy, którzy posiadają już dzieci z poprzednich związków. Czy rodzice nie mogą zgłaszać się do ślubnego eksperymentu? Julia odpowiedziała na pytanie zaciekawionych widzów na temat reguł obowiązujących na castingach. Jaka jest prawda?

"Ślub od pierwszego wejrzenia": Czy osoby posiadające dzieci mogą wziąć udział w programie?

Aktualnie trwa już 7. sezon "Ślubu od pierwszego wejrzenia" i chociaż historie uczestników są różne to łączył ich jeden aspekt - nikt nie posiadał dziecka z poprzedniego związku. Czy brak dziecka jest jedną z wytycznych, które trzeba spełnić podczas zgłaszania się do programu? Widzowie programu korzystają z uprzejmości uczestników "Ślubu od pierwszego wejrzenia" i podpytują o szczegóły zza kulis show. Julia z 6. edycji postanowiła odpowiedzieć na pytanie w kwestii posiadania dziecka, przez potencjalnego uczestnika:

- Czy w programie "Ślub od pierwszego wejrzenia" mogą brać udział osoby z dzieckiem? Bo ciekawa jestem

- Myślę, że posiadanie dziecka nie jest przeszkodą :) Ale to tylko moje domysły - odpowiedziała Julia

Instagram @golebiowska.julka

Osoby śledzące "Ślub od pierwszego wejrzenia" są świadome, że w zagranicznych wersjach zdarzało się, że w programie występowali rozwodnicy czy osoby posiadające już dzieci z poprzednich związków. Wówczas decydowali się na wynajmowane mieszkania, aby eksperymentalny miesiąc z programowym małżonkiem spędzać bez obecności dziecka. To wszystko po to, by w razie niepowodzenia nowego związku, dziecko nie przyzwyczaiło się do nowego domownika. W historii polskiej wersji programu nie zdarzyło się jeszcze by do programu zgłosił się uczestnik, który posiada już potomstwo.

Screen Programu "Ślub od pierwszego wejrzenia"/Player.pl

Internauci uwielbiają poznawać szczegóły zza kulis ulubionego ślubnego programu. Uczestnicy zdradzali m. in. jak wyglądają kwestie finansowe w przypadku organizacji wesel oraz ile czasu mają na przygotowania do wielkiego dnia. Padło również pytanie czy uczestnik "Ślubu od pierwszego wejrzenia" może zrezygnować ze ślubu w ostatniej chwili. Niedawno Julia opowiedziała, do której godziny trwało jej własne wesele, organizowane w ramach 6. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia", Okazało się, że z uwagi na pandemię i trzecią falę COVID-19, trwało jedynie do godz. 22:00, co wiele par młodych mogłoby zmartwić.