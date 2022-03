"Ślub od pierwszego wejrzenia 7": Fani już wróżą rozwód Agnieszce i Kamilowi. "Będzie jak z Kaśką i Pawłem"

Za nami pierwszy odcinek 7. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Na ślubnym kobiercu stanęli charyzmatyczna Agnieszka i pewny siebie Kamil. Oboje przyznali w show, że są przekonani, iż ta relacja może rozwinąć się w coś naprawdę wyjątkowego. Fani programu jednak nie są tak optymistyczni. Dlaczego widzowie miłosnego hitu TVN są przekonani, że to małżeństwo nie przetrwa? Sprawdźcie!

"Ślub od pierwszego wejrzenia": Fani już wróżą Agnieszce i Kamilowi rozwód

Najnowsza, 7. edycja "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zaskoczyła widzów odmienioną formułą. W przeciwieństwie do poprzednich sezonów, tym razem w premierowym odcinku show poznaliśmy jedynie dwójkę bohaterów. Pierwszą parą "Ślubu od pierwszego wejrzenia 7" są Agnieszka i Kamil. To właśnie ich euforię, rozterki oraz zachwyt współmałżonkiem mogliśmy podziwiać we wtorkowym odcinku programu. Choć Agnieszka i Kamil bardzo się sobie spodobali i póki co wydają się zadowoleni z decyzji ekspertów, fani miłosnego hitu TVN już teraz wróżą im rychłe rozstanie, porównując ich związek z relacją Kasi i Pawła z poprzedniej edycji. A wszystko przez... zbyt silną więź Agnieszki z jej mamą.

screen/Player.pl

Jeszcze przed ślubem, Agnieszka przyznała, że jest bardzo związana z mamą. Panie widują się niemal codziennie, często wracają razem z pracy, także wykonują do siebie liczne telefony. Co więcej, uczestniczka 7. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" niedawno kupiła mieszkanie, które znajduje się bardzo blisko domu jej mamy.

Fani show są więc przekonani, że podobnie jak to miało miejsce w przypadku Kasi z poprzedniej edycji, również Agnieszka będzie przekładać kontakt z mamą nad budowanie relacji z nowym mężem. Przypominamy, że to właśnie ta kwestia budziła ogromną frustrację w Pawle, który w jednym z odcinków wyznał, że Kasia dzwoniła do mamy nawet 20 razy dziennie, przez co traciła ochotę na prowadzenie z nim jakichkolwiek dyskusji.

- Od razu mi się zapaliła lampka z mamusią "druga Kaśka".

- Będzie jak z Kaśką i Pawłem. On się będzie angażował (było wczoraj mówione, że angażował się za szybko), a ona, już czuję, że jest twarda i ma swoje zdanie o wszystkim. I tak samo się skończy jak z tamtą parą. Aha, no i też będzie 20 telefonów dziennie do mamy - grzmią fani.

Screen/Player.pl

Większość fanów jednak podkreśla, że każdy związek jest inny i nie można oceniać relacji Agnieszki i Kamila na podstawie tego, co było pomiędzy Kasią i Pawłem. Co więcej, za nami dopiero pierwszy odcinek 7. sezonu "Ślubu od pierwszego wejrzenia" i jeszcze wiele może się wydarzyć.

-Chyba się sobie spodobali. Oby rokowało na dłużej. - Teraz jest Ok. Ale zobaczymy co będzie gdy emocje opadną i zostaną sami 😊 osobiście życzę im powodzenia ❤️ - Oby tym razem się udało dobrać ludzi... Na pierwszy rzut oka pasują do siebie ale z wyglądu natomiast mają dopasować się charakterem - czytamy na oficjalnym facebookowym profilu programu.

A co wy sądzicie o tej relacji? Agnieszka i Kamil pasują do siebie?

