Aneta ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" pokazała w sieci kolejne zdjęcia z rajskich wakacji, a internauci zaczęli zastanawiać się, czy uczestniczka hitu TVN przypadkiem nie jest... w ciąży. Skąd takie podejrzenia? Sprawdźcie, co fani napisali na Instagramie! Co ciekawe, komentarze w których pojawiły się sugestie dotyczące ciąży, już zniknęły z sieci.. Aneta ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" na wakacjach Aneta i Robert są uczestnikami najnowszej edycji "Ślubu od pierwszego wjerzenia". Eksperci połączyli ich w parę i wszystko wskazuje na to, że ich związek ma szansę przetrwać próbę czasu. Aneta i Robert świetnie się ze sobą dogadują i widać, że między uczestnikami hitu TVN naprawdę zaiskrzyło. Zarówno Aneta jak i Robert nie mogą zdradzać, jak potoczą się ich losy i czy wciąż są razem, ale fani cały czas mocno im kibicują i mają nadzieję, że w wielkim finale programu ogłoszą, że dalej są małżeństwem. Ostatnio Aneta opublikowała na swoim profilu na Instagramie kilka zdjęć z rajskich wakacji. Uczestniczka "Ślubu od pierwszego wejrzenia" nie zdradziła z kim wypoczywa na urlopie, ale fani mają nadzieję, że Anecie towarzyszy Robert. Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia" Aneta i Robert już się w sobie zakochali? "To jest magiczne" Aneta już od kilku dni publikuje na Instagramie nowe zdjęcia z wakacji. Pod fotkami fani często pytają, czy towarzyszy jej Robert. I chociaż uczestnik pokazuje w tym czasie relacje z Polski, to internauci zauważyli, że wrzuca do sieci stare zdjęcia czy nagrania, żeby zmylić fanów "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Co ciekawe, pod fotkami Anety pojawiły się również pytania o ciążę! A mi się wydaje, że Pani jest w ciąży. Buźka całkiem inna- napisała jedna z...