Julia ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" jakiś czas temu zaniepokoiła internautów smutnym wpisem. Pojawiły się sugestie, że uczestniczka i jej partner mogą przechodzić kryzys i wygląda na to, że Julia została zasypana pytaniami na ten temat. Teraz zdecydowała się odpowiedzieć! Jaka jest prawda? Co dalej z jej związkiem? Julia ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" szczerze o rozstaniu Julia ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" już od dłuższego czasu chętnie opowiada w mediach społecznościowych o relacji z nowym partnerem, ale do tej pory nie zdecydowała się pokazać jego zdjęć. Uczestniczka niedługo po finale 6. edycji poinformowała, że jest w związku. W końcu jej relacja z Tomaszem przetrwała jedynie miesiąc, a w marcu udało im się oficjalnie uzyskać rozwód . Julia nie ukrywała, że po programie to jej partner napisał do niej pierwszy, po tym jak zobaczył ją na ekranie. Uczestniczka niedawno zdradziła, że choć dzieli ich różnica wieku i odległość, to tworzą szczęśliwy związek, jednak ostatni wpis Julii zaniepokoił jej obserwatorów. Wymowna grafika dotycząca rozstania wywołała sporo spekulacji , a teraz jeden z internautów zapytał wprost: Rozstałaś się z obecnym partnerem? - zapytał jeden z internautów. Julia ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zdecydowała się zabrać głos w sprawie plotek na temat rozstania i rozwiała wątpliwości na ten temat, pisząc krótko: Fałsz Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia": Kasia i Paweł są już po rozwodzie? Jest komentarz! Julia ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" ostatecznie rozwiała wątpliwości na temat swojej relacji z partnerem i wygląda na to, że nadal jest szczęśliwa. Prawdopodobnie wymowny cytat odnosił się do doświadczeń uczestniczki i...