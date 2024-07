Anita i Adrian to ulubieńcy widzów "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Nic więc dziwnego, że gdy pojawiły się pierwsze informacje o rzekomym kryzysie w związku tej pary, a nawet plotki o rozstaniu, w sieci zawrzało. Małżonkowie jednak do tej pory nie komentowali wprost tych rewelacji, jednak zdaniem internautów najnowszy post Anity i Adriana, który pojawił się na ich Instagramie w końcu rozwiewa wątpliwości. Głos zabrała również sama Anita!

"Ślub od pierwszego wejrzenia": Czy Anita i Adrian dalej są razem?

Już od kilku tygodni fani "Ślubu od pierwszego wejrzenia" z ogromną uwagą przyglądają się relacji Anity i Adriana. Nie da się bowiem nie zauważyć, że małżonkowie od dawna nie pokazują się razem, przez co plotki na temat ich rzekomego rozstania w ostatnim czasie nasiliły się. Na pewno spekulacje zakończyłyby się, gdyby para zdecydowała się na jakieś oficjalne stanowisko w tej sprawie. Anita i Adrian jednak nie komentują niczego wprost, jednak teraz po wielu tygodniach przerwy od publikacji wspólnych zdjęć, w końcu możemy zobaczyć ich razem! Na Instagramie Anity pojawiły się bowiem jej romantyczne fotki z mężem. Zobaczcie sami.

Fani odetchnęli z ulgą! W komentarzach pod nowym postem Anity pojawiły się głosy, że właśnie tym wpisem para w końcu uciszy plotki o ich rzekomym rozstaniu.

- Mam nadzieję, że tym wpisem rozwiałaś wątpliwości niektórych tutaj zgromadzonych, że twoja miłość z Adrianem ma się dobrze ???? dużo zdrowia i szczęścia życzę ❤️ - napisała jedna z fanek.

Co ciekawe, Anita postanowiła odpowiedzieć na ten komentarz. Zrobiła to jednak w bardzo wymownym, wręcz tajemniczym stylu.

- Różne są życiowe sytuacje, my nie opowiadamy wszystkiego w mediach ???? - odpowiedziała Anita.

A Wy, co myślicie o całej sytuacji? Rzeczywiście nowy wpis Anity ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" daje nadzieję, że pomiędzy tą dwójką dalej wszystko jest w porządku? My życzymy tej parze wszystkiego co najlepsze!